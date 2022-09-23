Все для народу: деяких українців хочуть звільнити від сплати податку на нерухомість

Податок скасовується незалежно від того, чи входить відповідна територія до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та тимчасово окуповані території.

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Народні депутати можуть трохи полегшити життя українцям, які втратили майно через війну з Росією. Щоб розв'язати проблему, депутати пропонують скасувати власникам знищеного чи пошкодженого майна сплату податку на нерухомість. Законопроєкт №7632 нещодавно прийняли парламентарії за основу.

Для цього у Податковому кодексі хочуть закріпити норму, яка дозволить не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно, яке відрізняється від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому об'єкт зруйновано. Факт руйнування має бути підтверджено актом огляду об'єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України або її територіальним органом) або органом місцевого самоврядування.

Передбачається, що податок скасовується незалежно від того, чи входить відповідна територія до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та тимчасово окуповані території.

Як подати заявку на компенсацію, якщо майно знищено

Для початку потрібно надати докази, що у власності підприємства було відповідне майно. Якщо це нерухомість чи транспорт — інформацію про право власності на них можна знайти у реєстрах. Що стосується рухомого майна, то слід знайти договори купівлі, первинні документи та інше.

Далі — довести, що майно пошкоджено та знищено. Для цього потрібно:

звернутися до поліції для фіксації факту пошкодження майна, склавши протокол огляду місця події;

отримати від ДСНС довідку про пожежу;

записати відео чи зробити фотографії наслідків;

знайти свідків події та задокументувати їх свідчення;

зробити інвентаризацію майна;

скласти акт ушкоджень (руйнувань) із представником органу місцевого самоврядування.

Розмір завданих збитків визначають військові адміністрації. Тут важливо врахувати вартість втраченого майна, фінансових активів підприємств, втрачену вигоду та втрати бізнесу від неоплачених товарів, робіт та послуг.

Раніше Фокус розбирався, як українцям погашати борги за придбане в кредит майно, якщо воно пошкоджене, знищене чи залишилося на окупованій території.

Нагадаємо також, що за даними Групи ICU, у 2023 році економіка України повільно відновлюватиметься, а девальвація гривні продовжиться.