Интерес россиян к низкоквалифицированной работе в Польше вырос на 600% за два дня

Западные санкции и начинающийся кризис в РФ вынудили граждан страны искать другие возможности для заработка.

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Россияне массово пытаются устроиться на работу в Польше, чтобы избежать мобилизации на войну с Украиной. Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

По данным агентства, только за последние два дня россияне сделали 130 запросов по поводу трудоустройства. Для сравнения, раньше показатель достигал 20-30 запросов в месяц. В Gremi Personal считают, что массовый интерес россиян к работе в европейской стране вызван мобилизацией.

"Даже после того, как заработал запрет на въезд россиян в страны Балтии, российские мужчины пытаются найти лазейку во избежание мобилизации", — говорится в сообщении.

Интересно, что до полномасштабного вторжения России в Украину россияне вообще не интересовались вакансиями в Польше. Но западные санкции и начинающийся кризис в РФ вынудили граждан страны искать другие возможности для заработка.

"Но большинство польских компаний не берут на работу россиян. Причина не только в отсутствии упрощенных визовых процедур, новых санкционных визовых ограничений, а из-за солидарности с Украиной", — рассказала директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Напомним, 21 сентября глава Кремля Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации. По его словам, в армию призовут военных из запаса, которые имеют боевой опыт и особые специальности. Сначала они пройдут подготовку, а потом отправятся воевать против Украины.

После объявления мобилизации жители России быстро раскупили билеты в Турцию и Грузию. Спустя несколько минут в кассах остались варианты только с пересадками.