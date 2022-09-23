Інтерес росіян до низькокваліфікованої роботи в Польщі зріс на 600% за два дні

Західні санкції та криза, що починається в РФ, змусили громадян країни шукати інші можливості для заробітку.

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Росіяни масово намагаються влаштуватися на роботу в Польщі, щоб уникнути мобілізації на війну з Україною. Про це повідомляє міжнародне агентство з працевлаштування Gremi Personal.

За даними агентства, лише за останні два дні росіяни зробили 130 запитів щодо працевлаштування. Для порівняння, раніше показник сягав 20-30 запитів на місяць. У Gremi Personal вважають, що масовий інтерес росіян до роботи в європейській країні спричинений мобілізацією.

"Навіть після того, як запрацювала заборона на в'їзд росіян у країни Балтії, російські чоловіки намагаються знайти лазівку, щоб уникнути мобілізації", — йдеться в повідомленні.

Цікаво, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни взагалі не цікавились вакансіями в Польщі. Але західні санкції та криза, що починається в РФ, змусили громадян країни шукати інші можливості для заробітку.

"Але більшість польських компаній не беруть на роботу росіян. Причина не лише у відсутності спрощених візових процедур, нових санкційних візових обмежень, а через солідарність із Україною", — розповіла директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Ганна Джоболда.

Нагадаємо, 21 вересня глава Кремля Володимир Путін заявив про початок часткової мобілізації. За його словами, в армію призвуть військових із запасу, які мають бойовий досвід і особливі спеціальності. Спершу вони пройдуть підготовку, а потім вирушать воювати проти України.

Після оголошення мобілізації жителі Росії швидко розкупили квитки в Туреччину та Грузію. Через кілька хвилин у касах залишилися варіанти лише з пересадками.