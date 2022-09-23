Украинцам в Польше дают компенсацию на аренду жилья: как ее получить

Для получения польской субсидии доход не должен превышать 2,265 тыс. злотых. А если жилье снимает семья, то средний доход на человека не должен превышать 1,69 тыс. злотых.

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Война против украинского народа заставила многих оставить свои дома и выехать с родных городов, а некоторые люди вообще потеряли свое жилье из-за обстрелов. Немало наших граждан нашли жилье за границей, например в Польше, где украинцам собираются компенсировать потраченные на аренду жилья деньги. Об этом сообщает польский портал inPoland.

Речь идет о субсидии на жилье (Dodatek mieszkaniowy) — форма помощи украинцам, которые уже живут в арендованном жилье в Польше, но испытывают финансовые трудности из-за войны и не могут в полной мере оплачивать аренду. В таком случае, компенсацию украинцам выделяют местные власти.

Как подать заявку?

Польская субсидия оформляется на шесть месяцев. Средства будут поступать на счет арендодателя или съемщика жилья. В муниципалитет города, в котором проживаете, нужно принести следующие документы:

справка, показывающая размер платы за жилье;

документ о праве пользования жильем (право собственности, арендный договор)

справка о доходах лиц, проживающих в доме, за последние три месяца.

Отмечается, что для получения польской субсидии доход не должен превышать 2,265 тыс. злотых. Если жилье снимает семья, то средний доход на человека не должен превышать 1,69 тыс. злотых. В то же время сумма субсидии не будет превышать 1,5 тыс. злотых.

13 пенсия для украинцев с Польши

Тринадцатая пенсия в Украине 2022 будет доступна около 3 тысячам пенсионерам с официальным трудоустройством в Польше, и у которых есть соответствующие социальные гарантии. Выплаты согласованы в рамках соглашения между Украиной и Польшей, согласно которому легально трудоустроенные в Польше украинцы получили те же социальные гарантии, что и поляки.

Размер пенсии фиксированный — 1217,98 злотых. В пересчете на гривны получается, что украинские пенсионеры получат почти 9,5 тыс. гривен по нынешнему курсу.

Ранее Фокус рассказывал, что в Болгарии продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев.

Напомним также, что около 5 млн украинских беженцев вернулись из стран Евросоюза домой.