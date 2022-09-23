Українцям у Польщі дають компенсацію на оренду житла: як її отримати

Для отримання польської субсидії доход не повинен перевищувати 2,265 тис. злотих. А якщо житло винаймає родина, то середній дохід на людину не повинен перевищувати 1,69 тис. злотих.

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Війна проти українського народу змусила багатьох залишити свої домівки і виїхати з рідних міст, а деякі люди взагалі втратили своє житло через обстріли. Чимало наших громадян знайшли житло за кордоном, наприклад, у Польщі, де українцям збираються компенсувати витрачені на оренду житла гроші. Про це повідомляє польський портал inPoland.

Йдеться про субсидії на житло (Dodatek mieszkaniowy) — форму допомоги українцям, які вже живуть в орендованому житлі в Польщі, але зазнають фінансових труднощів через війну і не можуть повністю оплачувати оренду. У такому разі компенсацію українцям виділяє місцева влада.

Як подати заявку?

Польська субсидія оформляється на шість місяців. Кошти надходитимуть на рахунок орендодавця чи наймача житла. До муніципалітету міста, в якому проживаєте, потрібно принести такі документи:

довідка, що показує розмір плати за житло;

документ про право користування житлом (право власності, орендний договір)

довідка про доходи осіб, які мешкають у будинку, за останні три місяці.

Зазначається, що для отримання польської субсидії дохід не повинен перевищувати 2,265 тис. злотих. Якщо житло винаймає сім'я, то середній дохід на людину не повинен перевищувати 1,69 тис. злотих. Водночас сума субсидії не перевищуватиме 1,5 тис. злотих.

13 пенсія для українців із Польщі

Тринадцята пенсія в Україні 2022 року буде доступна близько 3 тисячам пенсіонерам з офіційним працевлаштуванням у Польщі, і які мають відповідні соціальні гарантії. Виплати узгоджені в межах угоди між Україною та Польщею, згідно з якою легально працевлаштовані у Польщі українці отримали ті самі соціальні гарантії, що й поляки.

Розмір пенсії фіксований — 1217,98 злотих. У перерахунку на гривні виходить, що українські пенсіонери отримають майже 9,5 тис. гривень за нинішнім курсом.

Раніше Фокус розповідав, що у Болгарії продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців.

Нагадаємо також, що близько 5 млн. українських біженців повернулися з країн Євросоюзу додому.