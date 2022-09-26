Сменить профессию чтобы работать: кем готовы стать украинцы

Рабочей специальностью готовы овладеть 35% потерявших работу. Еще 26,1% готовы "работать руками" для получения дополнительного заработка.

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Украинцы продолжают приспосабливаться к новым условиям жизни и большинство из тех, кто потерял работу с начала войны России против Украины, готовы сменить профессию, чтобы оставаться затребованными на рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования кадрового портала grc.ua.

Отмечается, что азы рабочей специальности готовы узнать 35% оставшихся без работы украинцев. Еще 26,1% готовы "работать руками" для получения дополнительного заработка. Люди, в частности, готовы попробовать себя в таких профессиях:

комплектовщик;

сборщик;

водитель;

фермер (садовник, огородник).

Но, есть и те, кто считает для себя унизительным переходить в рабочие при своем образовании и опыте. Таких людей – 15,2%. Среди наиболее интересных профессий для смены офисной занятости на "работу руками" украинцы также не прочь поработать поварами и парикмахерами/мастерами маникюра. И еще:

массажистами;

кондитерами/пекарями;

швеями;

электриками;

строителями;

автомеханиками/автослесарями; механиками;

столярами;

грузчиками.

Тем временем Государственная служба занятости ранее сообщала о доступных вакансиях с наивысшими зарплатами в Украине. В частности, инженеру по программному обеспечению компьютеров в одном из предприятий Киева готовы платить 110 тыс грн.

Ситуация с безработицей улучшается?

В августе 2022 года в Украине официально безработными считались 278 тыс.человек – это самый низкий показатель с начала нового полномасштабного вторжения России в нашу страну. Меньше всего безработны в Черновицкой области, а больше всего – в Днепропетровской.

Тем временем, по данным Пенсионного фонда, с 24 февраля этого года количество официально трудоустроенных украинцев уменьшилось на 1,3 млн человек: если в декабре 2021 года в Украине официально работало 9,8 млн человек, то по состоянию на июнь 2022 года их количество уменьшилось до 8,5 млн человек. Это значит, что количество официально трудоустроенных граждан, которые по своим зарплатам платят взносы в Пенсионный фонд, уменьшилось на 1,3 млн человек.

Напомним, уровень доходов из-за войны сократился не только у рядовых украинцев, но и у чиновников. Впрочем, многие из них продолжили даже в военное время получать десятки тысяч в виде надбавок и отпускных.