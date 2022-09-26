Змінити професію, щоб працювати: ким готові стати українці

Робочу спеціальність готові опанувати 35% тих, хто втратив роботу. Ще 26,1% готові "працювати руками" для отримання додаткового заробітку.

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Українці продовжують пристосовуватися до нових умов життя і більшість тих, хто втратив роботу з початку війни Росії проти України, готові змінити професію, щоб залишатися затребуваними на ринку праці. Про це свідчать результати дослідження кадрового порталу grc.ua.

Зазначається, що ази робочої спеціальності готові дізнатися 35% українців, які залишилися без роботи. Ще 26,1% готові працювати руками для отримання додаткового заробітку. Люди, зокрема, готові спробувати себе у таких професіях:

комплектувальник;

збиральник;

водій;

фермер (садівник, городник).

Але є й ті, хто вважає для себе принизливим переходити в робітники зі своєю освітою і досвідом. Таких людей — 15,2%. Серед найцікавіших професій для зміни офісної зайнятості на "роботу руками" українці також не проти попрацювати кухарями та перукарями/майстрами манікюру. І ще:

масажистами;

кондитерами/пекарями;

швеями;

електриками;

будівельниками;

автомеханіками/автослюсарями; механіками;

столярами;

вантажниками.

Тим часом Державна служба зайнятості раніше повідомляла про доступні вакансії з найвищими зарплатами в Україні. Зокрема інженеру з програмного забезпечення комп'ютерів в одному з підприємств Києва готові платити 110 тис. грн.

Ситуація з безробіттям покращується?

У серпні 2022 року в Україні офіційно безробітними вважалися 278 тис. осіб — це найнижчий показник із початку нового повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Найменше безробітних у Чернівецькій області, а найбільше — у Дніпропетровській.

Тим часом, за даними Пенсійного фонду, з 24 лютого цього року кількість офіційно працевлаштованих українців зменшилася на 1,3 млн осіб: якщо у грудні 2021 року в Україні офіційно працювало 9,8 млн осіб, то станом на червень 2022 їх кількість зменшилася до 8,5 млн осіб. Це означає, що кількість офіційно працевлаштованих громадян, які за своїми зарплатами сплачують внески в Пенсійний фонд, зменшилась на 1,3 млн осіб.

Нагадаємо, рівень доходів через війну скоротився не лише у пересічних українців, а й у чиновників. Утім, багато хто з них продовжив навіть у воєнний час отримувати десятки тисяч у вигляді надбавок і відпускних.