Дуже бракує кадрів: на туалетному папері почали друкувати оголошення про роботу (фото)

Прессекретар компанії з виробництва туалетного паперу зазначив, що ідея донести інформацію про відкриті вакансії саме у такий спосіб здавалася їм очевидною.

Британська компанія Essity надрукувала оголошення з описом відкритих вакансій на туалетному папері, аби "достукатися" до потенційних кандидатів. Рулони з QR-кодами уже помітили у вбиральнях Університету Ноттінгема, де навчають висококваліфікованих інженерів. Про це пише видання The Sun.

Рекрутери компанії напередодні провели дослідження, опитавши 1000 студентів. Як з’ясувалось, 31% молодих фахівців називають перспективу працевлаштування у найближчому майбутньому "приголомшливою", однак 21% немає уявлення, з чого почати свою кар’єру, після закінчення навчання. Ще 31% респондентів бояться конкуренції, адже впевнені, що у них немає шансів знайти достойне робоче місце.

Рулони з QR-кодами уже помітили у вбиральнях Університету Ноттінгема Фото: Pinpep

Прессекретар компанії з виробництва туалетного паперу Cushelle та Velvet Гарет Люсі розповідає: "Ми прагнемо запустити кузню талановитих людей, які мають потенціал стати майбутніми лідерами нашої компанії. Оскільки спеціалізуємося на виробництві туалетного паперу, то ідея донести наші пропозиції саме у такий спосіб здавалася очевидною".

За його словами, процес пошуку вакансії для випускників може бути складним, тому вони вирішили максимально його спростили. Будь-хто зацікавлений може просканувати QR-код на рулоні й миттєво перейти на сайт, де можна заповнити форму й надіслати резюме.

"Дослідження показало, що саме молоді люди хочуть від роботодавця. Наша мета — не тільки залучити найкращих випускників університету, але й стати чудовим місцем роботи, яким вони пишатимуться", — каже Гарет Люсі.

Процес пошуку вакансії для випускників може бути складним, тому компанія вирішила максимально його спростили Фото: Pinpep

Нагадаємо, аби будь-який рекрутер вибрав вас серед усіх претендентів на вакансію, потрібно обов'язково поставити додаткове запитання наприкінці співбесіди.

До того ж менеджерка з підбору персоналу Бонні Ділбер із Сіетла (Вашингтон, США) поділилася дієвими порадами, про що варто збрехати під час співбесіди, щоб ваш потенційний роботодавець був задоволений почутим.