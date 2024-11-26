Очень не хватает кадров: на туалетной бумаге начали печатать объявления о работе (фото)

Пресс-секретарь компании по производству туалетной бумаги отметил, что идея донести информацию о вакансиях именно таким образом казалась им очевидной.

Британская компания Essity напечатала объявления с описанием открытых вакансий на туалетной бумаге, чтобы "достучаться" до потенциальных кандидатов. Рулоны с QR-кодами уже заметили в уборных Университета Ноттингема, где обучают высококвалифицированных инженеров. Об этом пишет издание The Sun.

Рекрутеры компании накануне провели исследование, опросив 1000 студентов. Как выяснилось, 31% молодых специалистов называют перспективу трудоустройства в ближайшем будущем "потрясающей", однако 21% не имеют представления, с чего начать свою карьеру, после окончания учебы. Еще 31% респондентов боятся конкуренции, ведь уверены, что у них нет шансов найти достойное рабочее место.

Рулоны с QR-кодами уже заметили в уборных Университета Ноттингема Фото: Pinpep

Пресс-секретарь компании по производству туалетной бумаги Cushelle и Velvet Гарет Люси рассказывает: "Мы стремимся запустить кузницу талантливых людей, которые имеют потенциал стать будущими лидерами нашей компании. Поскольку специализируемся на производстве туалетной бумаги, то идея донести наши предложения именно таким образом казалась очевидной".

По его словам, процесс поиска вакансии для выпускников может быть сложным, поэтому они решили максимально его упростить. Любой заинтересованный может отсканировать QR-код на рулоне и мгновенно перейти на сайт, где можно заполнить форму и отправить резюме.

"Исследование показало, что именно молодые люди хотят от работодателя. Наша цель — не только привлечь лучших выпускников университета, но и стать отличным местом работы, которым они будут гордиться", — говорит Гарет Люси.

Процесс поиска вакансии для выпускников может быть сложным, поэтому компания решила максимально его упростить Фото: Pinpep

Напомним, чтобы любой рекрутер выбрал вас среди всех претендентов на вакансию, нужно обязательно задать дополнительный вопрос в конце собеседования.

К тому же менеджер по подбору персонала Бонни Дилбер из Сиэтла (Вашингтон, США) поделилась действенными советами, о чем стоит соврать во время собеседования, чтобы ваш потенциальный работодатель был доволен услышанным.