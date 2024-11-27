Є чим воювати з Росією: у США з'явилися нові ударні ракети SiAW

ВПС США отримали перший екземпляр нової ракети, розробленої виробником озброєнь Northrop Grumman для виконання найважливішого завдання: знешкодити ворожу протиповітряну оборону, щоби розчистити шлях для подальшого повітряного бомбардування. Це життєво важливий потенціал, який може схилити шальки терезів у будь-якій майбутній європейській війні.

Але у нової ударної зброї Stand-in Attack Weapon, або SiAW, є проблема — і вона криється в назві. SiAW призначений для відносно близьких атак. Але, скажімо, у війні з Китаєм за Тайвань винищувачі ВПС можуть зіткнутися з труднощами під час зближення.

Northrop Grumman передала перший літак SiAW у середині листопада, трохи більш ніж за рік після того, як ВПС уклали з компанією із Вірджинії контракт. "Компанія продовжує розробку зброї, проводить інтеграцію платформи і завершує програму льотних випробувань для швидкого створення прототипу і введення в експлуатацію до 2026 року", — заявила Northrop Grumman.

14-футова SiAW — це ракета класу "повітря-земля", яка, за словами виробника, "забезпечить ударний потенціал для ураження швидко переміщуваних цілей". Її конструкція багато в чому запозичена у вдосконаленої протирадіаційної керованої ракети Northrop Grumman AARGM, яка оптимізована для придушення або знищення радарів ППО противника. Остання версія AARGM зі збільшеним радіусом дії, як повідомляється, здатна долати відстань до 150 миль з максимальною швидкістю, що перевищує два Махи.

Основні відмінності між AARGM і SiAW полягають у їхніх шукачах і боєголовках. AARGM оснащена шукачем, призначеним для виявлення передач від ворожих радарів, і осколковою боєголовкою — ідеальною для знищення слабких радарів і пускових установок ракет класу "земля-повітря". SiAW має володіти цілим набором шукачів і різних боєголовок, що дозволить їй наводитися на транспортні засоби, командні пункти та інші цілі, які можуть бути більш сильно захищені, й менш помітні в електромагнітному спектрі, ніж звичайні радари ППО.

І AARGM, і SiAW розраховані на розміщення по дві штуки у внутрішніх збройових відсіках стелс-винищувача Lockheed Martin F-35.

Концепція, що лежить в основі SiAW, цілком здорова. Літаючи без зовнішнього озброєння для максимальної скритності, F-35 будуть проникати в самий зовнішній шар оборони противника. Тоді як супроводжувальні літаки обстрілюють ворожі радари з AARGM, F-35, озброєні SiAW, будуть націлені на більш важкі частини оборонної мережі — машини, будівлі та бункери, які можуть ухилитися від осколків AARGM або не мають можливості передавати сигнали з радарів.

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Проблема з SiAW та іншими новими американськими боєприпасами полягає в дальності стрільби.

Для ясності. Проблема не в дальності польоту ракети. Після десятиліть стрімкої модернізації Народно-визвольна армія Китаю замінила багато зі своїх колись застарілих систем ППО сотнями новітніх пускових установок, що стріляють ракетами на відстань до 125 миль. F-35, що стріляють AARGM і SiAW, можуть знищити ці пускові установки, залишаючись за межами досяжності їх ракет.

Ні, проблема в дальності польоту самого F-35: 590 миль із внутрішнім озброєнням і паливом. Існує тільки одна велика американська авіабаза, розташована досить близько до Тайваню, щоб відправляти F-35 у бій над островом і навколо нього без необхідності дозаправлення винищувачів у повітрі від великих, повільних і вразливих літаків-заправників.

Але ця авіабаза, Кадена, надзвичайно вразлива для китайських атак. НВАК володіє сотнями ракет з достатнім радіусом дії, щоб вразити Кадену з пускових майданчиків на материковій частині Китаю. "Навіть відносно невелика кількість точних ракет може закрити базу для польотів на критичні дні на початку бойових дій", — повідомляє каліфорнійський аналітичний центр RAND.

Який сенс від купи високотехнологічних F-35, озброєних високотехнологічними ракетами SiAW, якщо F-35 не можуть підійти досить близько до китайських військ, щоб випустити ракети?

Однак комбінація F-35-SiAW може стати руйнівною в повітряній кампанії над Європою, де відстані між дружніми та ворожими силами набагато менші. F-35, що летять проти російських військ, можуть змістити їхню протиповітряну оборону, відкривши небо для західних винищувачів, щоб вони могли діяти над полем бою. Ми знаємо, що станеться в цьому разі: на нашій пам'яті це сталося з трьома різними танковими арміями, оснащеними радянською зброєю. Іракську армію знищили двічі, а лівійську — один раз, причому втрати сухопутних військ США і союзників були дуже незначними. У путінських солдатів справи йдуть не краще.

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