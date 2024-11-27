Есть чем воевать с Россией: у США появились новые ударные ракеты SiAW

ВВС США получили первый экземпляр новой ракеты, разработанной производителем вооружений Northrop Grumman для выполнения важнейшей задачи: обезвредить вражескую противовоздушную оборону, чтобы расчистить путь для последующей воздушной бомбардировки. Это жизненно важный потенциал, который может склонить чашу весов в любой будущей европейской войне.

Но у нового ударного оружия Stand-in Attack Weapon, или SiAW, есть проблема — и она кроется в названии. SiAW предназначен для относительно близких атак. Но, скажем, в войне с Китаем за Тайвань истребители ВВС могут столкнуться с трудностями при сближении.

Northrop Grumman передала первый самолет SiAW в середине ноября, чуть более чем через год после того, как ВВС заключили с компанией из Вирджинии контракт. "Компания продолжает разработку оружия, проводит интеграцию платформы и завершает программу летных испытаний для быстрого создания прототипа и ввода в эксплуатацию к 2026 году", — заявила Northrop Grumman.

14-футовая SiAW — это ракета класса "воздух-земля", которая, по словам производителя, "обеспечит ударный потенциал для поражения быстро перемещаемых целей". Ее конструкция во многом заимствована у усовершенствованной противорадиационной управляемой ракеты Northrop Grumman AARGM, которая оптимизирована для подавления или уничтожения радаров ПВО противника. Последняя версия AARGM с увеличенным радиусом действия, как сообщается, способна преодолевать расстояние до 150 миль с максимальной скоростью, превышающей два Маха.

Основные различия между AARGM и SiAW заключаются в их искателях и боеголовках. AARGM оснащена искателем, предназначенным для обнаружения передач от вражеских радаров, и осколочной боеголовкой — идеальной для уничтожения слабых радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух". SiAW должна обладать целым набором искателей и различных боеголовок, что позволит ей наводиться на транспортные средства, командные пункты и другие цели, которые могут быть более сильно защищены, и менее заметны в электромагнитном спектре, чем обычные радары ПВО.

И AARGM, и SiAW рассчитаны на размещение по две штуки во внутренних оружейных отсеках стелс-истребителя Lockheed Martin F-35.

Концепция, лежащая в основе SiAW, вполне здравая. Летая без внешнего вооружения для максимальной скрытности, F-35 будут проникать в самый внешний слой обороны противника. В то время как сопровождающие самолеты обстреливают вражеские радары из AARGM, F-35, вооруженные SiAW, будут нацелены на более тяжелые части оборонительной сети — машины, здания и бункеры, которые могут уклониться от осколков AARGM или не имеют возможности передавать сигналы с радаров.

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Проблема с SiAW и другими новыми американскими боеприпасами заключается в дальности стрельбы.

Для ясности. Проблема не в дальности полета ракеты. После десятилетий стремительной модернизации Народно-освободительная армия Китая заменила многие из своих некогда устаревших систем ПВО сотнями новейших пусковых установок, стреляющих ракетами на расстояние до 125 миль. F-35, стреляющие AARGM и SiAW, могут уничтожить эти пусковые установки, оставаясь за пределами досягаемости их ракет.

Нет, проблема в дальности полета самого F-35: 590 миль с внутренним вооружением и топливом. Существует только одна крупная американская авиабаза, расположенная достаточно близко к Тайваню, чтобы отправлять F-35 в бой над островом и вокруг него без необходимости дозаправки истребителей в воздухе от больших, медленных и уязвимых самолетов-заправщиков.

Но эта авиабаза, Кадена, чрезвычайно уязвима для китайских атак. НОАК обладает сотнями ракет с достаточным радиусом действия, чтобы поразить Кадену с пусковых площадок на материковой части Китая. "Даже относительно небольшое количество точных ракет может закрыть базу для полетов на критические дни в начале боевых действий", — сообщает калифорнийский аналитический центр RAND.

Что толку от кучи высокотехнологичных F-35, вооруженных высокотехнологичными ракетами SiAW, если F-35 не могут подойти достаточно близко к китайским войскам, чтобы выпустить ракеты?

Однако комбинация F-35-SiAW может стать разрушительной в воздушной кампании над Европой, где расстояния между дружественными и вражескими силами гораздо меньше. F-35, летящие против российских войск, могут смести их противовоздушную оборону, открыв небо для западных истребителей, чтобы они могли действовать над полем боя. Мы знаем, что произойдет в этом случае: на нашей памяти это случилось с тремя различными танковыми армиями, оснащенными советским оружием. Иракская армия была уничтожена дважды, а ливийская — один раз, причем потери сухопутных войск США и союзников были очень незначительными. У путинских солдат дела обстоят не лучше.

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