Отключат или нет тепло многоэтажкам с долгами: что говорит закон и эксперты

Чем ближе зима, тем настойчивее становятся требования об оплате накопившихся долгов за отопление. Есть ли в Украине законный механизм наказать должников холодными батареями.

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Осенью 2022 года накануне старта отопительного сезона жильцы некоторых многоквартирных домов начали получать предупреждения о том, что отопление им подключат только при условии погашения долга. В своем обзоре "Заплатить или замерзнуть. Могут ли отключить отопление домам с большими долгами" Фокус выяснил, действительно ли многоквартирные дома, где проживают злостные неплательщики за жилищно-коммунальные услуги, зимой рискуют остаться с холодными батареями.

Опрошенные Фокусом эксперты объясняют, что температура в квартирах украинцев во многом будет зависит от поставок газа теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые обеспечивают дома теплом. Недостаток оборотных средств у ТКЭ, что становится следствием массовых неоплат за поставленные услуги, осложняет расчеты за газ и ставит под сомнение своевременное подключение многоквартирного дома к отоплению.

"Требования относительно своевременной оплаты за газ выдвигает НАК "Нафтогаз", и при наличии долга НАК просто не даст ТКЭ газа. Поэтому в случае задолженности тепла в домах может не быть, хотя от людей законодательство и не требует своевременной оплаты", – предупреждает Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора".

Впрочем, спасти ситуацию могут вливания из местных бюджетов, которые компенсируют неплатежи населения. Татьяна Бойко прогнозирует, что более "богатые" города будут дотировать свои ТКЭ. Тогда вне зависимости от платежной дисциплины, тепло в многоквартирных домах будет. Однако, такие возможности есть далеко не у всех местных бюджетов.

[ + – ] В некоторых домах подключение к теплу могут задержать - все зависит от управляющей компании и уровня накопленного жильцами долга

По словам Оксаны Продан, советника председателя Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, Киев хорошо справляется с ситуацией, выступая гарантом как для предприятий, так и для жителей. Тем временем, в маленьких общинах, где нет резерва для покрытия объема неоплат, остается меньше возможностей для своевременного, надлежащего обеспечения граждан теплом.

Применение такой меры воздействия, как отключение отопления за неоплату со стороны ЖСК (ОСМД), опрошенные эксперты вовсе исключают, так как такие действия до окончания военного положения в Украине запрещены распоряжением Кабмина №206.

"Отключение от тепла многоквартирных домов находится в неправовом поле, и предупреждения о таких последствиях, в основном, связано с самоуправством руководителей отдельных ОСМД, ЖСК и УК (управляющих компаний), которые таким образом хотят повлиять на должников. Однако максимум, что может угрожать — затягивание подключения к теплу до середины ноября или позже.", — продолжает Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

То есть, зимовать в неотапливаемом доме из-за отдельных злостных должников жителям многоэтажек, скорее всего, не придется. Однако опрошенные Фокусом эксперты призывают украинцев быть сознательными и вовремя оплачивать коммунальные услуги.

Ранее Фокус писал, что до отмены военного положения в Украине запрещается начисление и взыскание неустойки на задолженность за жилищно-коммунальные услуги, а также прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае неоплаты.

Также Фокус сообщал, что в 2023 году на предоставление льгот и субсидий на оплату услуг ЖКХ в госбюджете выделят 38 млрд грн.