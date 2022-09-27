Відключать чи ні тепло багатоповерхівкам із боргами: що каже закон та експерти

Чим ближче зима, тим наполегливішими стають вимоги про оплату накопичених боргів за опалення. Чи в Україні є законний механізм покарати боржників холодними батареями.

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Восени 2022 року напередодні старту опалювального сезону мешканці деяких багатоквартирних будинків почали отримувати попередження про те, що опалення їм увімкнуть лише за умови погашення боргу. Фокус з'ясував, чи справді багатоквартирні будинки, де проживають злісні неплатники за житлово-комунальні послуги, взимку ризикують залишитися з холодними батареями.

Опитані Фокусом експерти пояснюють, що температура у квартирах українців багато в чому залежатиме від постачання газу теплокомуненерго (ТКЕ), які забезпечують будинки теплом. Нестача оборотних коштів у ТКЕ, що стає наслідком масових несплат за поставлені послуги, ускладнює розрахунки за газ та ставить під сумнів своєчасне підключення багатоквартирного будинку до опалення.

"Вимоги щодо своєчасної оплати за газ висуває НАК "Нафтогаз", і за наявності боргу НАК просто не дасть ТКЕ газу. Тому у разі заборгованості тепла у будинках може не бути, хоча від людей законодавство і не вимагає своєчасної оплати", — попереджає Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора"

Втім, урятувати ситуацію можуть вливання з місцевих бюджетів, які компенсують неплатежі населення. Тетяна Бойко прогнозує, що "багатші" міста дотуватимуть свої ТКЕ. Тоді, незалежно від платіжної дисципліни, тепло в багатоквартирних будинках буде. Проте такі можливості є далеко не у всіх місцевих бюджетів.

[ + – ] У деяких будинках підключення до тепла можуть затримати — все залежить від керівної компанії і рівня накопиченого мешканцями боргу

За словами Оксани Продан, радниці голови Асоціації міст України з муніципальних питань, Київ добре справляється із ситуацією, виступаючи гарантом як для підприємств, так і для мешканців. Тим часом у маленьких громадах, де немає резерву для покриття обсягу несплат, залишається менше можливостей для своєчасного, належного забезпечення громадян теплом.

Застосування такого заходу впливу, як відключення опалення за несплату з боку ЖБК (ОСББ), опитані експерти зовсім виключають, оскільки такі дії до закінчення воєнного стану в Україні заборонені розпорядженням Кабміну №206.

"Відключення від тепла багатоквартирних будинків перебуває в неправовому полі, і попередження про такі наслідки здебільшого пов'язане з самоврядністю керівників деяких ОСББ, ЖБК та КК (керівників), які у такий спосіб хочуть вплинути на боржників. Однак максимум, що може загрожувати. затягування підключення до тепла до середини листопада чи пізніше", — продовжує Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Тобто, зимувати в неопалюваному будинку через деяких злісних боржників мешканцям багатоповерхівок, найімовірніше, не доведеться. Проте опитані Фокусом експерти закликають українців бути свідомими та вчасно оплачувати комунальні послуги.

Раніше Фокус писав, що до скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення неустойки на заборгованість за житлово-комунальні послуги, а також припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі несплати.

Також Фокус повідомляв, що у 2023 році на надання пільг та субсидій на оплату послуг ЖКГ у держбюджеті виділять 38 млрд грн.