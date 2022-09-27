Не замерзнуть зимой: Украина запасается газом перед отопительным сезоном

Подземные газохранилища АО "Укртрансгаз" остаются под усиленной охраной и продолжают работать в штатном режиме.

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Отопительный сезон все ближе, поэтому Украине еще активнее готовится к предстоящему осенне-зимнему периоду. Так, на прошлой неделе газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" купила 3,2 млн кубометров газа. Этот газ будет закачан в украинские подземные хранилища, сообщает пресс-служба НАК.

"ГК "Нафтогаз Трейдинг" в результате открытых торгов приобрела 3,2 млн куб. м газа, цена — 45 541,56 грн за 1000 куб. м с НДС. Приобретенный газ будет в сентябре передан в подземные хранилища АО "Укртрансгаз" , – сказано в сообщении.

Подземные газохранилища АО "Укртрансгаз" остаются под усиленной охраной и продолжают работать в штатном режиме.

Будут ли украинцы с газом во время отопительного сезона

"Нафтогаз" уверенно заявляет, что ситуация контролируемая: Украина планирует к ноябрю 2022 года накопить в ПХГ 14,4-15 млрд. кубометров. Именно такой запас голубого топлива нужен стране для относительно безопасного прохождения отопительного сезона, нивелируя риск возникновения дефицита газа. Об этом идет речь в статье Фокуса "Меньше газа. Как Украина будет экономить газ зимой и причем здесь субсидии".

Опрошенные Фокусом эксперты отметили, что 15 млрд. кубометров – достаточный объем для зимнего сезона при условии, что не будет реализован негативный сценарий.

"Если не будет атак по критической инфраструктуре, то на данном этапе у нас упало потребление, а добыча газа не так сильно упала, и фактически мы можем пройти зиму с озвученными запасами. Но есть условие – зима должна быть мягкая, и не должно быть ударов по критической инфраструктуре", — объясняет Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

Но кроме того, что Россия бесцеремонно обстреливает ракетами украинскую инфраструктуру, еще одна рискованная ситуация для Украины зимой — остановка транзита российского газа по территории Украины.

"В мирных условиях Украине даже 12 млрд. куб. хватило бы. Это в условиях, когда есть транзит российского газа, есть прогнозированная добыча внутри страны, и если мы можем импортировать газ из Европы. Но сейчас очень много неизвестных. Будет ли транзит российского газа? Это ключевой момент. 15 млрд. кубометров – это минимум, необходимый в условиях, если с ноября не будет транзита российского газа, и нам придется жить за собственный ресурс", — рассказал Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Напомним, российская армия наносит целенаправленные удары по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего целые города и районы отключаются от поставок электроэнергии.

Также Фокус подробно рассказывал о том, как украинцы будут экономить газ зимой и при чем здесь субсидии.