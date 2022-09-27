Не замерзнути взимку: Україна запасається газом перед опалювальним сезоном

Підземні газосховища АТ "Укртрансгаз" залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі.

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Опалювальний сезон дедалі ближчий, тому в Україні ще активніше готується до майбутнього осінньо-зимового періоду. Так, минулого тижня газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" купила 3,2 млн кубометрів газу. Цей газ завантажать до українських підземних сховищ, повідомляє пресслужба НАК.

"ГК "Нафтогаз Трейдинг" внаслідок відкритих торгів придбала 3,2 млн куб. м газу, ціна — 45 541,56 грн за 1000 куб. м з ПДВ. Придбаний газ у вересні передадуть до підземних сховищ АТ "Укртрансгаз", — сказано у повідомленні.

Підземні газосховища АТ "Укртрансгаз" залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі.

Чи будуть українці з газом під час опалювального сезону

"Нафтогаз" впевнено заявляє, що ситуація контрольована: Україна планує до листопада 2022 року накопичити в ПСГ 14,4-15 млрд кубометрів. Саме такий запас блакитного палива потрібен країні для безпечного проходження опалювального сезону, нівелюючи ризик виникнення дефіциту газу. Про це йдеться у статті Фокусу " Менше газу. Як Україна економитиме газ взимку і причому тут субсидії".

Опитані Фокусом експерти наголосили, що 15 млрд кубометрів — достатній обсяг для зимового сезону за умови, що не реалізують негативного сценарію.

"Якщо не буде атак по критичній інфраструктурі, то на цьому етапі у нас впало споживання, а видобуток газу не так сильно впав, і фактично ми можемо пройти зиму з озвученими запасами. Але є умова — зима має бути м'якою, і не повинно бути ударів по критичній інфраструктурі”, — пояснює Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

Але, крім того, що Росія безцеремонно обстрілює ракетами українську інфраструктуру, ще одна ризикована ситуація для України взимку — зупинка транзиту російського газу по території України.

"У мирних умовах Україні навіть 12 млрд куб. вистачило б. Це в умовах, коли є транзит російського газу, є прогнозований видобуток усередині країни, і якщо ми можемо імпортувати газ із Європи. Але зараз дуже багато невідомих. Чи буде транзит російського газу? Це ключовий момент. 15 млрд кубометрів — це мінімум, необхідний в умовах, якщо з листопада не буде транзиту російського газу, і нам доведеться жити за власний ресурс", — розповів Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Нагадаємо, російська армія завдає цілеспрямованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, через що цілі міста та райони відключаються від постачання електроенергії.

Також Фокус детально розповідав про те, як українці економитимуть газ узимку і до чого тут субсидії.