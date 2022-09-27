Украинцам в Польше выплатят больше 600 злотых – как получить деньги
Отмечается, что право на социальную помощь (pomoc społeczna) есть у поляков, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, включая иностранцев (то есть и украинцы тоже).
Украинским переселенцам в Польше выплатят социальную помощь, как и гражданам страны, имеющим право на выплаты. Об этом сообщает портал inPoland.
Отмечается, что право на социальную помощь (pomoc społeczna) есть у поляков, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, включая иностранцев (то есть и украинцы тоже). Получить выплаты могут такие категории людей:
- лица, оказавшиеся в сложном материальном положении;
- безработные;
- сироты;
- инвалиды;
- тяжелобольные;
- лица, над которыми совершается домашнее насилие;
- одинокие матери;
- многодетные семьи;
- иностранцы, имеющие проблемы с адаптацией в Польше;
- лица, освободившиеся из мест лишения свободы;
- алко- и наркозависимые;
- лица, потерявшие имущество или получившие вред для здоровья в результате ДТП, пожара, стихийных бедствий.
Гражданин, претендующий на социальную помощь, должен посетить местный совет в том городе, в котором сейчас проживает. Во время приема социальный работник может озвучить ряд вопросов. С собой нужно взять такие документы:
- удостоверение личности свидетельство о рождении ребенка (детей);
- справку о доходах;
- справку об инвалидности (если Вы или член семьи являетесь лицом с инвалидностью);
- документы, подтверждающие легальное пребывание в Польше.
Для одинокого лица размер государственной помощи составляет 776 злотых (примерно 5,8 тыс грн). Если за помощью обращается семья, то выплата рассчитывается в размере 600 злотых (около 4,4 тыс грн) злотых на каждого члена семьи.
Ранее Фокус писал, что тринадцатая пенсия в Украине 2022 будет доступна около 3 тысячам пенсионерам с официальным трудоустройством в Польше, и у которых есть соответствующие социальные гарантии.
Напомним также, что в Польше украинцам собираются компенсировать потраченные на аренду жилья деньги