Украинцам в Польше выплатят больше 600 злотых – как получить деньги

Отмечается, что право на социальную помощь (pomoc społeczna) есть у поляков, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, включая иностранцев (то есть и украинцы тоже).

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Украинским переселенцам в Польше выплатят социальную помощь, как и гражданам страны, имеющим право на выплаты. Об этом сообщает портал inPoland.

Отмечается, что право на социальную помощь (pomoc społeczna) есть у поляков, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, включая иностранцев (то есть и украинцы тоже). Получить выплаты могут такие категории людей:

лица, оказавшиеся в сложном материальном положении;

безработные;

сироты;

инвалиды;

тяжелобольные;

лица, над которыми совершается домашнее насилие;

одинокие матери;

многодетные семьи;

иностранцы, имеющие проблемы с адаптацией в Польше;

лица, освободившиеся из мест лишения свободы;

алко- и наркозависимые;

лица, потерявшие имущество или получившие вред для здоровья в результате ДТП, пожара, стихийных бедствий.

Гражданин, претендующий на социальную помощь, должен посетить местный совет в том городе, в котором сейчас проживает. Во время приема социальный работник может озвучить ряд вопросов. С собой нужно взять такие документы:

удостоверение личности свидетельство о рождении ребенка (детей);

справку о доходах;

справку об инвалидности (если Вы или член семьи являетесь лицом с инвалидностью);

документы, подтверждающие легальное пребывание в Польше.

Для одинокого лица размер государственной помощи составляет 776 злотых (примерно 5,8 тыс грн). Если за помощью обращается семья, то выплата рассчитывается в размере 600 злотых (около 4,4 тыс грн) злотых на каждого члена семьи.

Ранее Фокус писал, что тринадцатая пенсия в Украине 2022 будет доступна около 3 тысячам пенсионерам с официальным трудоустройством в Польше, и у которых есть соответствующие социальные гарантии.

Напомним также, что в Польше украинцам собираются компенсировать потраченные на аренду жилья деньги