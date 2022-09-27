Українцям у Польщі виплатять понад 600 злотих — як отримати гроші

Зазначається, що право на соціальну допомогу (pomoc społeczna) мають поляки, які опинилися в складних життєвих обставинах, включаючи іноземців (тобто й українців теж).

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Українським переселенцям у Польщі виплатять соціальну допомогу, як і громадянам країни, які мають право на виплати. Про це повідомляє портал inPoland.

Зазначається, що право на соціальну допомогу (pomoc społeczna) мають поляки, які опинилися в складних життєвих обставинах, включаючи іноземців (тобто й українців теж). Отримати виплати можуть такі категорії людей:

особи, які опинилися в складному матеріальному становищі;

безробітні;

сироти;

інваліди;

тяжкохворі;

особи, щодо яких відбувається домашнє насильство;

самотні матері;

багатодітні сім'ї;

іноземці, які мають проблеми з адаптацією в Польщі;

особи, які звільнилися з місць позбавлення волі;

алко- та наркозалежні;

особи, які втратили майно або отримали шкоду здоров'ю внаслідок ДТП, пожежі, стихійних лих.

Громадянин, який претендує на соціальну допомогу, має відвідати місцеву раду в тому місті, де зараз проживає. Під час прийому соціальний працівник може озвучити низку питань. Із собою треба взяти такі документи:

посвідчення особи свідоцтво про народження дитини (дітей);

довідку про доходи;

довідку про інвалідність (якщо Ви або член сім'ї є особою з інвалідністю);

документи, що підтверджують легальне перебування в Польщі.

Для однієї особи розмір державної допомоги становить 776 злотих (приблизно 5,8 тис. грн). Якщо за допомогою звертається сім'я, то виплата розраховується в розмірі 600 злотих (близько 4,4 тис. грн) злотих на кожного члена сім'ї.

Раніше Фокус писав, що тринадцята пенсія в Україні 2022 року буде доступна близько 3 тисячам пенсіонерів із офіційним працевлаштуванням у Польщі та які мають відповідні соціальні гарантії.

Нагадаємо також, що в Польщі українцям збираються компенсувати витрачені на оренду житла гроші.