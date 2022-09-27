Українцям у Польщі виплатять понад 600 злотих — як отримати гроші
Зазначається, що право на соціальну допомогу (pomoc społeczna) мають поляки, які опинилися в складних життєвих обставинах, включаючи іноземців (тобто й українців теж).
Українським переселенцям у Польщі виплатять соціальну допомогу, як і громадянам країни, які мають право на виплати. Про це повідомляє портал inPoland.
Зазначається, що право на соціальну допомогу (pomoc społeczna) мають поляки, які опинилися в складних життєвих обставинах, включаючи іноземців (тобто й українців теж). Отримати виплати можуть такі категорії людей:
- особи, які опинилися в складному матеріальному становищі;
- безробітні;
- сироти;
- інваліди;
- тяжкохворі;
- особи, щодо яких відбувається домашнє насильство;
- самотні матері;
- багатодітні сім'ї;
- іноземці, які мають проблеми з адаптацією в Польщі;
- особи, які звільнилися з місць позбавлення волі;
- алко- та наркозалежні;
- особи, які втратили майно або отримали шкоду здоров'ю внаслідок ДТП, пожежі, стихійних лих.
Громадянин, який претендує на соціальну допомогу, має відвідати місцеву раду в тому місті, де зараз проживає. Під час прийому соціальний працівник може озвучити низку питань. Із собою треба взяти такі документи:
- посвідчення особи свідоцтво про народження дитини (дітей);
- довідку про доходи;
- довідку про інвалідність (якщо Ви або член сім'ї є особою з інвалідністю);
- документи, що підтверджують легальне перебування в Польщі.
Для однієї особи розмір державної допомоги становить 776 злотих (приблизно 5,8 тис. грн). Якщо за допомогою звертається сім'я, то виплата розраховується в розмірі 600 злотих (близько 4,4 тис. грн) злотих на кожного члена сім'ї.
Раніше Фокус писав, що тринадцята пенсія в Україні 2022 року буде доступна близько 3 тисячам пенсіонерів із офіційним працевлаштуванням у Польщі та які мають відповідні соціальні гарантії.
Нагадаємо також, що в Польщі українцям збираються компенсувати витрачені на оренду житла гроші.