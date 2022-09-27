О людях не забыли: в Украине стартовали выплаты за жизнь в оккупации

Сейчас на деокупированных территориях насчитывается около 200 тысяч украинцев, нуждающихся в денежной поддержке.

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Общество Красного Креста Украины начало выплачивать единовременную финансовую помощь украинцам в освобожденных от российских оккупантов регионах. Выплата будет производиться в сотрудничестве с "Укрпочтой", сообщает пресс-служба компании.

Кто получит деньги?

Программа рассчитана на тех, кто проживал в городах и селах под российской оккупацией и на момент освобождения таких территорий фактически там проживал. Общины этих населенных пунктов сформируют соответствующие списки людей и ведомости. Согласно этим документам, выездные бригады "Укрпочты" в течение следующих двух месяцев будут выдавать денежную помощь. Первоочередно планируется охватить 20 тыс. жителей Харьковской области.

Какие выплаты предусмотрены для украинцев

По условиям программы, на одного человека, включая детей, будут выплачивать по 1,2 тыс. грн. По информации "Укрпочты", первые выплаты уже получили 459 жителей населенных пунктов Липцы и Русские Тишки на Харьковщине.

В целом, сейчас на деокупированных территориях насчитывается около 200 тыс. украинцев, нуждающихся в денежной поддержке.

Ранее в пресс-службе Минеринтеграции сообщили, как жителям деоккупированных территорий снять пенсию или социальную помощь с банковской карты, даже если банкоматы не работают.

Также Фокус рассказывал, как изменятся социальные выплаты для украинских беженцев в Германии. Ожидается, что изменения в выплатах произойдут в самом начале 2023 года.