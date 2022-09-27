Про людей не забули: в Україні стартували виплати за життя в окупації

Нині на деокупованих територіях налічується приблизно 200 тисяч українців, які потребують грошової підтримки.

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Суспільство Червоного Хреста України почало виплачувати одноразову фінансову допомогу українцям у звільнених від російських окупантів регіонах. Виплата здійснюватиметься у співпраці з "Укрпоштою", повідомляє пресслужба компанії.

Хто отримає гроші?

Програма розрахована на тих, хто проживав у містах і селах під російською окупацією і на момент звільнення таких територій фактично там проживав. Громади цих населених пунктів сформують відповідні списки людей та відомості. Згідно з цими документами, виїзні бригади "Укрпошти" протягом наступних двох місяців видаватимуть грошову допомогу. Перш за все планується охопити 20 тис. жителів Харківської області.

Які виплати передбачені для українців

За умовами програми, на одну особу, враховуючи дітей, виплачуватимуть по 1,2 тис. грн. За інформацією "Укрпошти", перші виплати вже отримали 459 мешканців населених пунктів Липці та Руські Тишки на Харківщині.

Загалом зараз на деокупованих територіях налічується майже 200 тис. українців, які потребують грошової підтримки.

Раніше у пресслужбі Мінерінтеграції повідомили, як мешканцям деокупованих територій зняти пенсію чи соціальну допомогу з банківської картки, навіть якщо банкомати не працюють.

Також Фокус розповідав, як зміняться соціальні виплати для українських біженців у Німеччині. Очікується, що зміни у виплатах відбудуться на початку 2023 року.