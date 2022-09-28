Поставили на паузу: в Украине не принимают заявки на финпомощь через "єДопомогу"

Украинцы, допустившие ошибки в ранее поданных заявках, могут их переоформить через платформу єДопомога.

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В Украине некоторое время не будут принимать заявки на выплату финансовой помощи украинцам от международных организаций через платформу "єДопомога". Об этом сообщает пресс-служба Министерство социальной политики.

Сообщается, что украинцы уже подали почти 10 млн заявок в "єДопомогу", теперь все полученные документы будут детально изучены и обработаны. В дальнейшем их передадут в международные организации, которые занимаются выплатами.

Также в министерстве отмечают, что сейчас ведется активная по увеличению количества международных организаций, которые могут предоставить денежную помощь пострадавшим от войны украинцам, ведь ресурсы международных организаций ограничены. Прием заявок возобновят после переговоров с международными организациями.

Украинцы, допустившие ошибки в ранее поданных заявках, могут их переоформить через платформу єДопомога. Для этого нужно нажать "Проверить статус заявки", заполнить персональные данные и проверить статус — при необходимости выбрать действие "Отозвать и подать новую заявку".

Ранее сообщалось, что украинские граждане пострадавшие в войне могут получить до 1 млн гривен единовременной денежной выплаты. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко, деньги получат журналисты, работники объектов критической инфраструктуры, госчиновники, получившие травмы при исполнении обязанностей, или члены их семей в случае гибели.

Тем временем французский фонд ACTED начал выплачивать деньги украинцам из наиболее уязвимых социальных групп, которые пострадали от войны. Размер выплаты – 2 220 гривен в месяц.