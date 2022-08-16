Пострадавшие от войны украинцы могут получить до 1 млн гривен: кому выплатят деньги

Выплаты полагаются раненым или погибшим при работе во время военного положения. На помощь могут рассчитывать журналисты, работники объектов критической инфраструктуры и чиновники.

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о единовременной денежной выплате получившим ранения или погибшим при исполнении обязанностей во время военного положения. Об этом сообщил в Facebook первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Речь идет о журналистах, работниках объектов критической инфраструктуры, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления или членов их семей.

Нардепы установили такие размеры выплат:

1 миллион гривен – если человек погиб;

от 200 до 800 тысяч гривен – в случае установления инвалидности от 3-й до 1-й групп.

Деньги выплатят за счет резервного фонда бюджета и поступлений от других стран, международных организаций, грантов и безвозвратную помощь:

"С первых дней войны сотни тысяч госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов, рискуя своей жизнью и здоровьем, обеспечивают работу страны и помогают показывать миру правду о действиях террористической россии", – добавил Корниенко.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко детально расписал суммы выплат для лиц с инвалидностью:

1-я группа – 800 тысяч гривен;

2-я группа – 500 тысяч гривен;

3-я группа – 200 тысяч гривен;

потеря трудоспособности без установления инвалидности из-за ранения, контузии, травмы – 100 тысяч гривен.

Напомним, что предоставившим жилье вынужденным переселенцам могут увеличить размер компенсации за коммунальные услуги. Сейчас от государства полагается 450 гривен за 1 переселенца, а будет уже 900 гривен.

Французский фонд ACTED начал выплачивать деньги украинцам из наиболее уязвимых социальных групп, которые пострадали от войны. Размер выплаты – 2 220 гривен в месяц.

В Минфине ранее подсчитали, что более 25 тысяч украинцев получили 6500 гривен по программе "єПідтримка" по ошибке.