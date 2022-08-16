Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Економіка Російсько-українська війна Війна та гроші

Постраждалі від війни українці можуть отримати до 1 млн гривень: кому виплатять гроші

гривні, україна гроші, виплати, виплати у гривні
Фото: Unsplash | Гроші українцям виплатять із резервного фонду бюджету та допомоги від інших країн

Гроші виплатять пораненим або загиблим на роботі під час воєнного стану. На допомогу можуть розраховувати журналісти, працівники об'єктів критичної інфраструктури та чиновники.

Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт про одноразову грошову виплату тим, хто отримав поранення або загинув у процесі виконання обов'язків під час воєнного стану. Про це повідомив у Facebook перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

Йдеться про журналістів, працівників об'єктів критичної інфраструктури, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування або членів їх сімей.

Нардепи встановили такі розміри виплат:

  • 1 мільйон гривень — якщо людина загинула;
  • від 200 до 800 тисяч гривень — у разі встановлення інвалідності від 3-ї до 1-ї груп.

Гроші виплатять за рахунок резервного фонду бюджету та надходжень від інших країн, міжнародних організацій, грантів і безповоротну допомогу:

"З перших днів війни сотні тисяч держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, забезпечують роботу країни та допомагають показувати світові правду про дії терористичної Росії", — додав Корнієнко.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко детально розписав суми виплат для осіб з інвалідністю:

  • 1-а група — 800 тисяч гривень;
  • 2-а група — 500 тисяч гривень;
  • 3-тя група — 200 тисяч гривень;
  • втрата працездатності без встановлення інвалідності через поранення, контузію, травму — 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що тим, хто надав житло вимушеним переселенцям, можуть збільшити розмір компенсації за комунальні послуги. Наразі від держави належить 450 гривень за 1 переселенця, а буде вже 900 гривень.

Французький фонд ACTED почав виплачувати гроші українцям із найуразливіших соціальних груп, які постраждали від війни. Розмір виплати — 2 220 гривень на місяць.

У Мінфіні раніше підрахували, що понад 25 тисяч українців отримали 6 500 гривень за програмою "єПідтримка" помилково.