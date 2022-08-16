Постраждалі від війни українці можуть отримати до 1 млн гривень: кому виплатять гроші

Гроші виплатять пораненим або загиблим на роботі під час воєнного стану. На допомогу можуть розраховувати журналісти, працівники об'єктів критичної інфраструктури та чиновники.

Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт про одноразову грошову виплату тим, хто отримав поранення або загинув у процесі виконання обов'язків під час воєнного стану. Про це повідомив у Facebook перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

Йдеться про журналістів, працівників об'єктів критичної інфраструктури, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування або членів їх сімей.

Нардепи встановили такі розміри виплат:

1 мільйон гривень — якщо людина загинула;

від 200 до 800 тисяч гривень — у разі встановлення інвалідності від 3-ї до 1-ї груп.

Гроші виплатять за рахунок резервного фонду бюджету та надходжень від інших країн, міжнародних організацій, грантів і безповоротну допомогу:

"З перших днів війни сотні тисяч держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, забезпечують роботу країни та допомагають показувати світові правду про дії терористичної Росії", — додав Корнієнко.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко детально розписав суми виплат для осіб з інвалідністю:

1-а група — 800 тисяч гривень;

2-а група — 500 тисяч гривень;

3-тя група — 200 тисяч гривень;

втрата працездатності без встановлення інвалідності через поранення, контузію, травму — 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що тим, хто надав житло вимушеним переселенцям, можуть збільшити розмір компенсації за комунальні послуги. Наразі від держави належить 450 гривень за 1 переселенця, а буде вже 900 гривень.

Французький фонд ACTED почав виплачувати гроші українцям із найуразливіших соціальних груп, які постраждали від війни. Розмір виплати — 2 220 гривень на місяць.

У Мінфіні раніше підрахували, що понад 25 тисяч українців отримали 6 500 гривень за програмою "єПідтримка" помилково.