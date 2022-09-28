Поставили на паузу: в Україні не приймають заявки на фіндопомогу через "єДопомогу"

Українці, які припустилися помилок у раніше поданих заявках, можуть їх переоформити через платформу єДопомога.

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В Україні деякий час не прийматимуть заявок на виплату фінансової допомоги українцям від міжнародних організацій через платформу "єДопомога". Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Повідомляється, що українці вже подали майже 10 млн заявок у "єДопомогу", тепер усі отримані документи будуть детально вивчені й оброблені. Надалі їх передадуть до міжнародних організацій, які займаються виплатами.

Також у міністерстві зазначають, що зараз ведеться активна зі збільшенням кількості міжнародних організацій, які можуть надати грошову допомогу постраждалим від війни українцям, адже ресурси міжнародних організацій обмежені. Прийом заявок відновлять після переговорів із міжнародними організаціями.

Українці, які припустилися помилок у раніше поданих заявках, можуть їх переоформити через платформу єДопомога. Для цього потрібно натиснути "Перевірити статус заявки", заповнити персональні дані та перевірити статус — за необхідності обрати дію "Відкликати та подати нову заявку".

Раніше повідомлялося, що українські громадяни, які постраждали у війні, можуть отримати до 1 млн гривень одноразової грошової виплати. За словами першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, гроші отримають журналісти, працівники об'єктів критичної інфраструктури, держчиновники, які отримали травми під час виконання обов'язків, або члени їхніх сімей у разі загибелі.

Тим часом французький фонд ACTED почав виплачувати гроші українцям із найуразливіших соціальних груп, які постраждали від війни. Розмір виплати — 2 220 гривень на місяць.