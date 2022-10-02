Среди них Brocard и "Энергомашспецсталь": Украина национализирует более 900 объектов РФ

По словам нардепа Роксоланы Пидласой, процедура отчуждения объектов, которые принадлежат России, будет проходить по специальной процедуре.

Related video

Верховная Рада Украины на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о национализации более 900 объектов, которые так или иначе связаны с государством-агрессором Россией. Информация об этом появилась на официальном Telegram-канале украинского парламента.

По словам заместительницы председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласой, процедура отчуждения этих объектов, которые вошли в специальный список Кабмина, будет происходить по особой процедуре.

Подробности процедуры национализации Пидласа не уточнила.

Однако она назвала два объекта, которые находятся в первоочередном списке национализации.

Один из них – "Энергомашспецсталь" в Краматорске (Донецкая область). Большинство активов предприятия принадлежит кипрской офшорной компании, за которой стоит "Росатом".

Второй – сеть популярных в Украине магазинов декоративной косметики BROCARD. Ее акции целиком принадлежат офшорной компании, которую контролирует Министерство промышленности РФ.

Напомним, в парламенте зарегистрировали "законопроект об Альфа-банке". На рынке это предложение уже назвали законом, позволяющим национализировать банк за 1 гривну. Документ предусматривает, что стоимость финучреждения акционерам будут возмещать после компенсации ущерба государству со стороны России.

Фокус также писал о том, как Украина будет национализировать компании и имущество России. Верховная Рада 3 марта приняла Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".