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Экономика Российско-украинская война

Среди них Brocard и "Энергомашспецсталь": Украина национализирует более 900 объектов РФ

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Магазин Brocard

По словам нардепа Роксоланы Пидласой, процедура отчуждения объектов, которые принадлежат России, будет проходить по специальной процедуре.

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Верховная Рада Украины на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о национализации более 900 объектов, которые так или иначе связаны с государством-агрессором Россией. Информация об этом появилась на официальном Telegram-канале украинского парламента.

По словам заместительницы председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласой, процедура отчуждения этих объектов, которые вошли в специальный список Кабмина, будет происходить по особой процедуре.

Подробности процедуры национализации Пидласа не уточнила.

Однако она назвала два объекта, которые находятся в первоочередном списке национализации.

Один из них – "Энергомашспецсталь" в Краматорске (Донецкая область). Большинство активов предприятия принадлежит кипрской офшорной компании, за которой стоит "Росатом".

Второй – сеть популярных в Украине магазинов декоративной косметики BROCARD. Ее акции целиком принадлежат офшорной компании, которую контролирует Министерство промышленности РФ.

Напомним, в парламенте зарегистрировали "законопроект об Альфа-банке". На рынке это предложение уже назвали законом, позволяющим национализировать банк за 1 гривну. Документ предусматривает, что стоимость финучреждения акционерам будут возмещать после компенсации ущерба государству со стороны России.

Фокус также писал о том, как Украина будет национализировать компании и имущество России. Верховная Рада 3 марта приняла Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".