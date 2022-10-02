Серед них Brocard та "Енергомашспецсталь": Україна націоналізує понад 900 об'єктів РФ

За словами нардепки Роксолани Підласої, процедура відчуження об'єктів, що належать Росії, проходитиме за спеціальною процедурою.

Related video

Верховна Рада України на найближчому засіданні розгляне питання щодо націоналізації понад 900 об'єктів, які так чи інакше пов'язані з державою-агресором Росією. Інформація про це з'явилася на офіційному Telegram каналі українського парламенту.

За словами заступниці голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолани Підласої, процедура відчуження цих об'єктів, які ввійшли до спеціального списку Кабміну, відбуватиметься за особливою процедурою.

Подробиць процедури націоналізації Підласа не уточнила.

Проте вона назвала два об'єкти, які перебувають у першочерговому списку націоналізації.

Один із них — "Енергомашспецсталь" у Краматорську (Донецька область). Більшість активів підприємства належить кіпрській офшорній компанії, за якою стоїть "Росатом".

Другий — мережа найпопулярніших в Україні магазинів декоративної косметики BROCARD. Її акції повністю належать офшорній компанії, яку контролює Міністерство промисловості РФ.

Нагадаємо, у парламенті зареєстрували "законопроєкт про Альфа-банк". На ринку цю пропозицію вже назвали законом, що дозволяє націоналізувати банк за 1 гривню. Документ передбачає, що вартість фінустанови акціонерам відшкодовуватимуть після компенсації збитків державі з боку Росії.

Фокус також писав про те, як Україна націоналізуватиме компанії та майно Росії. Верховна Рада 3 березня ухвалила Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".