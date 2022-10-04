Больше не монополисты: России некому продавать свой газ, добыча и экспорт рухнули

За 9 месяцев 2022 экспорт голубого топлива Россией составил 86,9 млрд куб. м — на 40,4% меньше, чем за этот же период в 2021 году

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Российский газовый монополист "Газпром" резко снизил темпы добычи природного газа. Так, в январе-сентябре 2022 года добыча составила 313,3 млрд куб. м. Если сравнить с аналогичными показателями прошлого года получится, что добыча газа снизилась на 64,8 млрд куб. м (-17,1%), сообщает пресс-служба российской компании.

Что происходит с экспортом российского газа

Как известно, многие европейские страны отказались покупать газ у страны-агрессора или серьезно снизили объемы закупок. На этом фоне за 9 месяцев 2022 экспорт голубого топлива Россией составил 86,9 млрд куб. м — на 40,4% меньше, чем за этот же период в 2021 году. Но в Кремле продолжают искать выход из ситуации, и увеличивают продажи энергоресурса в Китай.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" инициировала новый арбитраж с российским газовым монополистом "Газпром". "Нафтогаз" требует от "Газпрома" деньги за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по Украине. Российская компания не выплатила деньги вовремя и в полном объеме, утверждают в "Нафтогазе".

Тем временем в "Газпроме" пригрозили "Нафтогазу" санкциями за "недобросовестное поведение". Россияне обещают, что не будут исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам.

Ранее Фокус рассказывал, как в Украине продолжается подготовка к самому сложному отопительному сезону в истории и сколько газа накоплено для осенне-зимнего периода.

Отметим также, что Украина получит 5 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Первая часть европейского пакета помощи поступит на счета Украины уже в середине октября, а еще две части — позже в этом году.