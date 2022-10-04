Більше не монополісти: Росії нема кому продавати свій газ, видобуток та експорт впали

За 9 місяців 2022 року експорт блакитного палива Росією склав 86,9 млрд куб. м — на 40,4% менше, ніж за цей же період 2021 року

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Російський газовий монополіст "Газпром" різко знизив темпи видобутку газу. Так, у січні-вересні 2022 року видобуток склав 313,3 млрд куб. м. Якщо порівняти з аналогічними показниками минулого року, вийде, що видобуток газу знизився на 64,8 млрд куб. м (-17,1%), повідомляє пресслужба російської компанії.

Що відбувається з експортом російського газу

Як відомо, багато європейських країн відмовилися купувати газ у країни-агресора або серйозно знизили обсяги закупівель. На цьому тлі за 9 місяців 2022 року експорт блакитного палива Росією склав 86,9 млрд куб. м — на 40,4% менше, ніж за цей же період 2021 року. Але в Кремлі продовжують шукати вихід із ситуації, і збільшують продаж енергоресурсу до Китаю.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" ініціювала новий арбітраж із російським газовим монополістом "Газпром". "Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" гроші за надану послугу щодо організації транспортування природного газу Україною. Російська компанія не виплатила гроші вчасно та в повному обсязі, стверджують у "Нафтогазі".

Тим часом у "Газпромі" пригрозили "Нафтогазу" санкціями за "несумлінну поведінку". Росіяни обіцяють, що не виконуватимуть перед санкційними особами зобов'язання щодо вчинених угод.

Раніше Фокус розповідав, як в Україні триває підготовка до найскладнішого опалювального сезону в історії та скільки газу накопичено для осінньо-зимового періоду.

Зазначимо, що Україна отримає 5 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Перша частина європейського пакету допомоги надійде на рахунки України вже в середині жовтня, а ще дві частини — пізніше цього року.