"Дочка" Газпрома и еще 200 компаний: в Украине готовят новые санкции против компаний РФ
Работа по поиску российского имущества и активов продолжается.
Государственное бюро расследований изучило более 200 компаний в различных отраслях экономики и составило список лиц, против которых нужно ввести санкции. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Список потенциальных компаний и лиц должны изучить в Кабмине Украины, а потом отправить на рассмотрение СНБО, которое может разрешить изъять имущество и применить санкций в отношении юридических и физических лиц в списке. В частности, в список вошли:
- "Газпром Экспорт" ("дочка" российского "Газпрома");
- Междуреченский горно-обогатительный комбинат;
- Морской специализированный порт "Ника-Тера";
- "Пентопак"
- "Винницабытхим" (контролируется российской АО "Невская Косметика")
- "Татнефть-АЗС-Украина" (учредитель — российская "Татнефть")
- "Полтава-Капитал"
- "Харьков-Капитал".
Отмечается, что работа по поиску российского имущества и активов продолжается дальше.
Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о национализации более 900 объектов, которые так или иначе связаны с государством-агрессором Россией. Заместительница председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа заявила, что в первоочередном списке национализации находятся:
- "Энергомашспецсталь" в Краматорске (Донецкая область). Большинство активов предприятия принадлежит кипрской офшорной компании, за которой стоит "Росатом".
- BROCARD. Ее акции целиком принадлежат офшорной компании, которую контролирует Министерство промышленности РФ.
Напомним, Фокус уже писал о том, как Украина будет национализировать компании и имущество России. Верховная Рада 3 марта приняла Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".