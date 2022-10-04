"Дочка" Газпрома и еще 200 компаний: в Украине готовят новые санкции против компаний РФ

Работа по поиску российского имущества и активов продолжается.

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Государственное бюро расследований изучило более 200 компаний в различных отраслях экономики и составило список лиц, против которых нужно ввести санкции. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Список потенциальных компаний и лиц должны изучить в Кабмине Украины, а потом отправить на рассмотрение СНБО, которое может разрешить изъять имущество и применить санкций в отношении юридических и физических лиц в списке. В частности, в список вошли:

"Газпром Экспорт" ("дочка" российского "Газпрома");

Междуреченский горно-обогатительный комбинат;

Морской специализированный порт "Ника-Тера";

"Пентопак"

"Винницабытхим" (контролируется российской АО "Невская Косметика")

"Татнефть-АЗС-Украина" (учредитель — российская "Татнефть")

"Полтава-Капитал"

"Харьков-Капитал".

Отмечается, что работа по поиску российского имущества и активов продолжается дальше.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о национализации более 900 объектов, которые так или иначе связаны с государством-агрессором Россией. Заместительница председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа заявила, что в первоочередном списке национализации находятся:

"Энергомашспецсталь" в Краматорске (Донецкая область). Большинство активов предприятия принадлежит кипрской офшорной компании, за которой стоит "Росатом".

BROCARD. Ее акции целиком принадлежат офшорной компании, которую контролирует Министерство промышленности РФ.

Напомним, Фокус уже писал о том, как Украина будет национализировать компании и имущество России. Верховная Рада 3 марта приняла Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".