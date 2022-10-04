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Економіка

"Дочка" Газпрому та ще 200 компаній: в Україні готують нові санкції проти компаній РФ

санкції компанії Росія
Фото: Фокус | В Україні готують нові санкції проти компаній РФ

Робота з пошуку російського майна та активів триває.

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Державне бюро розслідувань вивчило понад 200 компаній у різних галузях економіки та склало список осіб, проти яких потрібно запровадити санкції. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Список потенційних компаній та осіб мають вивчити в Кабміні України, а потім відправити на розгляд РНБО, який може дозволити вилучити майно та застосувати санкції щодо юридичних та фізичних осіб у списку. Зокрема, до списку ввійшли:

  • "Газпром Експорт" ("дочка" російського "Газпрому");
  • Міжріченський гірничо-збагачувальний комбінат;
  • Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера";
  • "Пентопак";
  • "Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика");
  • "Татнафта-АЗС-Україна" (засновник — російська "Татнафта");
  • "Полтава-Капітал";
  • "Харків-Капітал".

Зазначається, що робота з пошуку російського майна та активів продовжується далі.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада України на найближчому засіданні розгляне питання щодо націоналізації понад 900 об'єктів, які так чи інакше пов'язані з державою-агресором Росією. Заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила, що в першочерговому списку націоналізації перебувають:

  • "Енергомашспецсталь" у Краматорську (Донецька область). Більшість активів підприємства належить кіпрській офшорній компанії, за якою стоїть "Росатом".
  • BROCARD. Її акції повністю належать офшорній компанії, яку контролює Міністерство промисловості РФ.

Нагадаємо, Фокус вже писав про те, як Україна націоналізуватиме компанії та майно Росії. Верховна Рада 3 березня ухвалила Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".