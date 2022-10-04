"Дочка" Газпрому та ще 200 компаній: в Україні готують нові санкції проти компаній РФ
Робота з пошуку російського майна та активів триває.
Державне бюро розслідувань вивчило понад 200 компаній у різних галузях економіки та склало список осіб, проти яких потрібно запровадити санкції. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Список потенційних компаній та осіб мають вивчити в Кабміні України, а потім відправити на розгляд РНБО, який може дозволити вилучити майно та застосувати санкції щодо юридичних та фізичних осіб у списку. Зокрема, до списку ввійшли:
- "Газпром Експорт" ("дочка" російського "Газпрому");
- Міжріченський гірничо-збагачувальний комбінат;
- Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера";
- "Пентопак";
- "Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика");
- "Татнафта-АЗС-Україна" (засновник — російська "Татнафта");
- "Полтава-Капітал";
- "Харків-Капітал".
Зазначається, що робота з пошуку російського майна та активів продовжується далі.
Раніше стало відомо, що Верховна Рада України на найближчому засіданні розгляне питання щодо націоналізації понад 900 об'єктів, які так чи інакше пов'язані з державою-агресором Росією. Заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила, що в першочерговому списку націоналізації перебувають:
- "Енергомашспецсталь" у Краматорську (Донецька область). Більшість активів підприємства належить кіпрській офшорній компанії, за якою стоїть "Росатом".
- BROCARD. Її акції повністю належать офшорній компанії, яку контролює Міністерство промисловості РФ.
Нагадаємо, Фокус вже писав про те, як Україна націоналізуватиме компанії та майно Росії. Верховна Рада 3 березня ухвалила Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".