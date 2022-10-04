"Дочка" Газпрому та ще 200 компаній: в Україні готують нові санкції проти компаній РФ

Робота з пошуку російського майна та активів триває.

Related video

Державне бюро розслідувань вивчило понад 200 компаній у різних галузях економіки та склало список осіб, проти яких потрібно запровадити санкції. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Список потенційних компаній та осіб мають вивчити в Кабміні України, а потім відправити на розгляд РНБО, який може дозволити вилучити майно та застосувати санкції щодо юридичних та фізичних осіб у списку. Зокрема, до списку ввійшли:

"Газпром Експорт" ("дочка" російського "Газпрому");

Міжріченський гірничо-збагачувальний комбінат;

Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера";

"Пентопак";

"Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика");

"Татнафта-АЗС-Україна" (засновник — російська "Татнафта");

"Полтава-Капітал";

"Харків-Капітал".

Зазначається, що робота з пошуку російського майна та активів продовжується далі.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада України на найближчому засіданні розгляне питання щодо націоналізації понад 900 об'єктів, які так чи інакше пов'язані з державою-агресором Росією. Заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила, що в першочерговому списку націоналізації перебувають:

"Енергомашспецсталь" у Краматорську (Донецька область). Більшість активів підприємства належить кіпрській офшорній компанії, за якою стоїть "Росатом".

BROCARD. Її акції повністю належать офшорній компанії, яку контролює Міністерство промисловості РФ.

Нагадаємо, Фокус вже писав про те, як Україна націоналізуватиме компанії та майно Росії. Верховна Рада 3 березня ухвалила Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".