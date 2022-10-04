Вагоны, АЗС и ТРЦ: россияне и белорусы лишись активов в Украине на 44 млрд грн

Отмечается, что имущество ориентировочной стоимостью 1 млрд грн передано в АРМА, из которых на 238 млн грн уже реализовано в доход государства

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В Украине продолжают арестовывать активы, связанные с российским и белорусским бизнесом. С 24 февраля правоохранители арестовали активов этих стран на 44 млрд грн, сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование в 22 уголовных производствах по правонарушениям в экономической сфере, чаще всего это уклонение от уплаты налогов", – говорится в сообщении.

Арестованы, в частности, такие активы:

вагоны и грузы стоимостью около 19 млрд грн;

активы финансового учреждения стоимостью 12,8 млрд грн;

активы сети АЗС ориентировочно на в 2 млрд грн;

несколько торговых центров стоимостью 1,3 млрд грн и другие.

Как происходит арест и конфискация активов

В Бюро отметили, что конфискация и арест активов недружественных к Украине стран происходит в рамках Уголовного процессуальный кодекса Украины. В нем предусмотрен единый порядок обращения с имуществом: сначала следует его арест, а далее решение суда и передача активов в управление или собственность государства.

"В настоящее время имущество ориентировочной стоимостью 1 млрд грн передано в АРМА, из которых на 238 млн грн уже реализовано в доход государства", – добавили в Бюро экономической безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине арестовали корпоративные права и товары известной сети магазинов парфюмерии и косметики Brocard. На счетах компании заблокировали 420 млн грн.

Также Фокус писал об аресте имущества, принадлежащего российскому бизнесмену Владимиру Крупчаку на сумму более 10 млрд грн.