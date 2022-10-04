Вагони, АЗС і ТРЦ: росіяни і білоруси втратили активи в Україні на 44 млрд грн

Зазначається, що майно орієнтовною вартістю 1 млрд грн передано до АРМА, з яких на 238 млн грн вже реалізовані в дохід держави.

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В Україні продовжують заарештовувати активи, пов'язані з російським та білоруським бізнесом. З 24 лютого правоохоронці заарештували активи цих країн на 44 млрд грн, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях з правопорушень в економічній сфері, найчастіше це ухилення від сплати податків", — йдеться у повідомленні.

Заарештовано, зокрема, такі активи:

вагони та вантажі вартістю близько 19 млрд грн;

активи фінансової установи вартістю 12,8 млрд грн;

активи мережі АЗС орієнтовно на 2 млрд грн;

кілька торгових центрів вартістю 1,3 млрд грн та інші.

Як відбувається арешт та конфіскація активів

У Бюро зазначили, що конфіскація та арешт активів недружніх до України країн відбувається у межах Кримінального процесуального кодексу України. У ньому передбачено єдиний порядок поводження з майном: спочатку слідує його арешт, а далі рішення суду та передача активів в управління або власність держави.

"Наразі майно орієнтовною вартістю 1 млрд грн передано до АРМА, з яких на 238 млн грн вже реалізовано у дохід держави", — додали у Бюро економічної безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні заарештували корпоративні права та товари відомої мережі магазинів парфумерії та косметики Brocard. На рахунках компанії заблокували 420 млн грн.

Також Фокус писав про арешт майна, що належить російському бізнесменові Володимиру Крупчаку на суму понад 10 млрд грн.