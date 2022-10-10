Деньги для беженцев: в Грузии меняют программу выплат для украинцев

Согласно инициативе, денежные выплаты получат 2,4 тыс. человек, ранее не получавших никакой финпомощи после приезда в Грузию.

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В октябре 2022 года в Грузии будет изменена программа денежных выплат украинским беженцам. Как сообщает издание UniteTogether, нашим соотечественникам до марта 2023 года будут выплачивать по 235 лари ежемесячно.

Новая программа денежной помощи реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Германии, а выплаты организованы совместно с Ассоциацией самаритян Грузии. Денежную помощь по 235 лари (86 евро или 3,1 тыс. гривен) будут ежемесячно получать семьи беженцев, а именно:

пенсионеры;

тяжелобольные;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

другие уязвимые категории.

Отмечается, что денежные выплаты получат 2,4 тыс человек, ранее не получавших никакой финпомощи после приезда в Грузию. Для участия в программе нужно подать заявку на сайте – это можно будет сделать с 16 октября. Отметим, что по данным ООН, Грузия с 24 февраля 24 года приняла около 60 тыс.беженцев из Украины.

Как ранее сообщал Фокус, украинских переселенцев в Польше могут обязать оплачивать предоставленное государством жилье. Речь идет об украинцах, которые приезжали в Польшу с 24 февраля 2022 года и поселились в общежитиях или гостиницах. По информации польских журналистов, в таком жилье проживают 80 тысяч украинских беженцев.

Тем временем в Англии стремительно увеличивается число бездомных украинских семей — за 1 месяц их стало на 22% больше, местные власти требуют от правительства срочных решений.