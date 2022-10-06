Почти 2 тысячи семей на улице: в Англии украинских беженцев лишают жилья, – СМИ

Всего за месяц бездомных украинских семей в Англии стало больше на 22%. Британские спонсоры программы "Жилье для Украины" могут предоставить им жилье максимум на полгода.

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В Англии стремительно увеличивается число бездомных украинских семей — за 1 месяц их стало на 22% больше, местные власти требуют от правительства срочных решений. Об этом пишет газета Independent.

После 24 февраля к местным властям за помощью обратились около 1915 украинских домохозяйств, которые рискуют остаться без крова, только за последний месяц за помощью обратились 350 семей переселенцев.

Благотворительные организации предупредили, что проблема обострится в ближайшие месяцы, поскольку договоренности со спонсорами программы "Жилье для Украины" подходят к концу. Из них 25% заявили, что предоставят жилье на 6 месяцев и меньше.

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Около 70% украинских беженцев прибыли с детьми. По статистике, 585 семей, участвующих в программе "Жилье для Украины" обратились за помощью после того, как их договоренности по поводу жилья потерпели крах. Еще 415 семей оказались в похожем положении.

Другие не смогли найти жилье по прибытии в Великобританию или оно оказалось неподходящим. Депутат-либерал Лейла Моран призывает правительство действовать решительно.

"Украинцы, бежавшие от путинских военных машин, должны получить поддержку Великобритании. Важно, чтобы поддержка спонсоров усиливалась по мере роста инфляции и стоимости энергоресурсов", — сказала она.

Лорд Харрингтон, министр по делам беженцев при правительстве Бориса Джонсоне, призывал министерство финансов увеличить выплаты беженцам с 350 до 700 фунтов стерлингов из-за подорожания стоимости жизни.

Программа "Жилье для Украины" — как она работает?

Британская программа Home for Ukraine открылась 18 марта. С этого дня украинцы подают заявления на получение виз в рамках программы украинских заявителей, которые имеют спонсоров-резидентов в Великобритании

Спонсорами-резидентами могут выступать родственники, друзья и знакомые, которые легально проживают в Великобритании и хотят разместить у себя украинских беженцев. Заявку может заполнить украинец или британский спонсор.

В настоящее время подача новых заявлений в правительство Шотландии и правительство Уэльса в качестве спонсора приостановлена.

Напомним, что Польша запустила программу для украинок, которые хотят открыть свой бизнес. Для этого надо предъявить ваучер на покупку оборудования на сумму 4 тысячи долларов и прочти 41 час индивидуальных консультаций.

Фокус уже писал, что украинские беженцы в Польше могут получить бесплатные квартиры в Замостье. Европейский фонд выделил на эту цель почти 1 миллион евро.