Майже 2 тисячі сімей на вулиці: в Англії українських біженців позбавляють житла, – ЗМІ

Усього за місяць безпритульних українських сімей в Англії побільшало на 22%. Британські спонсори програми "Житло для України" можуть надати їм житло максимум на півроку.

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В Англії стрімко збільшується кількість безпритульних українських сімей — за 1 місяць їх стало на 22% більше, місцева влада вимагає від уряду термінових рішень. Про це пише газета Independent.

Після 24 лютого до місцевої влади за допомогою звернулися близько 1915 українських домогосподарств, які ризикують залишитися без даху над головою, тільки за останній місяць за допомогою звернулися 350 сімей переселенців.

Благодійні організації попередили, що проблема загостриться найближчими місяцями, оскільки домовленості зі спонсорами програми "Житло для України" добігають кінця. З них 25% заявили, що нададуть житло на 6 місяців і менше.

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Близько 70% українських біженців прибули з дітьми. За статистикою, 585 сімей, які беруть участь у програмі "Житло для України", звернулися за допомогою після того, як їх домовленості з приводу житла зазнали краху. Ще 415 сімей опинилися у схожому становищі.

Інші не змогли знайти житло після прибуття до Великобританії або воно виявилося невідповідним. Депутат-ліберал Лейла Моран закликає уряд діяти рішуче.

"Українці, які втекли від путінських військових машин, повинні отримати підтримку Великобританії. Важливо, щоб підтримка спонсорів посилювалася в міру зростання інфляції та вартості енергоресурсів", — сказала вона.

Лорд Харінгтон, міністр у справах біженців за правління Бориса Джонсона, закликав міністерство фінансів збільшити виплати біженцям із 350 до 700 фунтів стерлінгів через подорожчання вартості життя.

Програма "Житло для України" — як вона працює?

Британська програма Home for Ukraine відкрилася 18 березня. З цього дня українці подають заяви на отримання віз у рамках програми українських заявників, які мають спонсорів-резидентів у Великій Британії.

Спонсорами-резидентами можуть виступати родичі, друзі та знайомі, які легально проживають у Великій Британії та хочуть розмістити у себе українських біженців. Заявку може заповнити українець чи британський спонсор.

В даний час подання нових заяв до уряду Шотландії та уряду Уельсу як спонсора припинено.

Нагадаємо, що Польща запустила програму для українок, які хочуть відкрити свій бізнес. Для цього треба подати ваучер на купівлю обладнання на суму 4 тисячі доларів та майже 41 годину індивідуальних консультацій.

Фокус вже писав, що українські біженці у Польщі можуть отримати безкоштовні квартири у Замості. Європейський фонд виділив на цю мету майже 1 мільйон євро.