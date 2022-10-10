Гроші для біженців: у Грузії змінюють програму виплат для українців

Згідно з ініціативою, грошові виплати отримають 2,4 тис. осіб, які раніше не отримували жодної фіндопомоги після приїзду до Грузії.

Related video

У жовтні 2022 року в Грузії буде змінено програму грошових виплат українським біженцям. Як повідомляє видання UniteTogether, нашим співвітчизникам до березня 2023 року виплачуватимуть по 235 ларі щомісяця.

Нова програма грошової допомоги реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, а виплати організовано спільно з Асоціацією самаритян Грузії. Грошову допомогу по 235 ларі (86 євро або 3,1 тис. гривень) щомісяця отримуватимуть сім'ї біженців, а саме:

пенсіонери;

тяжкохворі;

люди з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

інші уразливі категорії.

Зазначається, що грошові виплати отримають 2,4 тис. осіб, які раніше не отримували жодної фіндопомоги після приїзду до Грузії. Для участі у програмі потрібно подати заявку на сайті – це можна буде зробити з 16 жовтня. Зазначимо, що за даними ООН, Грузія з 24 лютого 24 року прихистила близько 60 тис. біженців з України.

Як повідомляв Фокус, українських переселенців у Польщі можуть зобов'язати оплачувати надане державою житло. Йдеться про українців, які приїжджали до Польщі з 24 лютого 2022 року та оселилися у гуртожитках чи готелях. За інформацією польських журналістів, у такому житлі проживає 80 тисяч українських біженців.

Тим часом в Англії стрімко збільшується кількість безпритульних українських сімей — за 1 місяць їх стало на 22% більше, місцева влада вимагає від уряду термінових рішень.