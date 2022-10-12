В Украине дорожает коммуналка: как изменились цены за год (фото)

Согласно статистике, с сентября 2021 года подорожали почти все коммунальные услуги, кроме электроэнергии.

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Стоимость коммунальных услуг в Украине за год поднялась на 4,3% (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021). Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Больше всего подорожали канализация (14,9%), водоснабжение (12%), содержание и ремонт жилья – на 24,6%. Если сравнивать с августом 2022 года, то коммунальные услуги стали дороже на 0,9%. Стали дороже и другие услуги, например:

уборка мусора – на 10,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 6%;

природный газ – на 1,9%;

горячая вода, отопление – на 1,2%.

Дешевле стала электроэнергия — на 7,4%.

По сравнению с июлем 2022 года, в августе коммуналка подорожала на 0,9%. Прибавили в цене такие услуги:

содержание и ремонт жилья – на 2,2%;

уборка мусора – на 4,7%.

[ + – ] Коммуналка в Украине за год подорожала на 4,3%

Напомним, в сентябре 2022 года Киевская городская администрация на время военного положения ввела скидки и частично отменила плату за коммунальные услуги для киевлян, учреждений и организаций, пострадавших в результате большого вторжения российских войск. В частности, пострадавшим от боевых действий киевлянам разрешили не платить за такие услуги:

обслуживание придомовой территории;

вывоз твердых бытовых отходов;

снабжение холодной водой;

водоотвод.

Тем временем война подорвала платежную дисциплину украинцев и люди накапливают колоссальную задолженность за коммунальные услуги. В соответствии с информацией Госстата 1 января 2022 года объем долгов за коммуналку составил 81,4 млрд. грн. С февраля данные не обновлялись.

Поэтому Фокус в своем обзоре "Заплатить или замерзнуть. Могут ли отключить отопление домам с большими долгами" выяснил, действительно ли многоквартирные дома, где проживают злостные неплательщики за жилищно-коммунальные услуги, зимой рискуют остаться с холодными батареями.