В Україні дорожчає комуналка: як змінилися ціни за рік (фото)

Згідно зі статистикою, з вересня 2021 року подорожчали майже всі комунальні послуги, окрім електроенергії.

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Вартість комунальних послуг в Україні за рік зросла на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021 року). Про це свідчать дані Держстату.

Найбільше подорожчали каналізація (14,9%), водопостачання (12%), утримання і ремонт житла — на 24,6%. Якщо порівнювати із серпнем 2022 року, то комунальні послуги стали дорожчими на 0,9%. Стали дорожчими й інші послуги, наприклад:

прибирання сміття — на 10,5%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 6%;

природний газ — на 1,9%;

гаряча вода, опалення — на 1,2%.

Дешевшою стала електроенергія — на 7,4%.

Порівняно з липнем 2022 року, у серпні комуналка подорожчала на 0,9%. Додали в ціні такі послуги:

утримання та ремонт житла — на 2,2%;

прибирання сміття — на 4,7%.

[ + – ] Комуналка в Україні за рік подорожчала на 4,3%

Нагадаємо, у вересні 2022 року Київська міська адміністрація на час воєнного стану запровадила знижки та частково скасувала плату за комунальні послуги для киян, установ та організацій, які постраждали внаслідок великого вторгнення російських військ. Зокрема, киянам, які постраждали від бойових дій, дозволили не платити за такі послуги:

обслуговування прибудинкової території;

вивезення твердих побутових відходів;

постачання холодної води;

водовідведення.

Тим часом, війна підірвала платіжну дисципліну українців і люди накопичують колосальну заборгованість за комунальні послуги. Відповідно до інформації Держстату 1 січня 2022 року обсяг боргів за комуналку становив 81,4 млрд грн. З лютого дані не оновлювалися.

Тому Фокус у своєму огляді "Заплатити чи замерзнути. Чи можуть відключити опалення будинкам із великими боргами" з'ясував, чи справді багатоквартирні будинки, де мешкають злісні неплатники за житлово-комунальні послуги, взимку ризикують залишитися з холодними батареями.