Ракетные удары РФ по Украине: в СНБО рассказали о новых целях агрессора (видео)

Глава СНБО Алексей Данилов считает, что Россия может использовать любой повод для эскалации войны в Украине, вплоть до собственных провокаций на своей же территории.

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У России есть план уничтожить критическую инфраструктуру Украины предстоящей зимой. Об этом в эфире Радио НВ заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, российские войска, кроме энергетической инфраструктуры, хотят разрушить и украинские газопроводы.

"Это будет одна из самых сложных зим, которые нам нужно пережить. У врага есть планы по уничтожению нашей критической инфраструктуры", — сказал Алексей Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что Россия может прибегнуть к разным провокациям на своей же территории, чтобы потом обвинить в преступлениях украинский народ.

"Мы не исключаем того, что Россия может использовать свои привычные акции на территории своей страны, по своей газотранспортной системе для того, чтобы в этом обвинить нашу страну", — отметил Данилов.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью каналу CNN заявил, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины пострадали от российских ракет начиная с 11 октября. Но, глава СНБО Алексей Данилов опроверг эту информацию.

"В день атаки они хотели уничтожить 30% инфраструктуры, чтобы объекты вообще не работали на нашу страну. Мы готовились заранее ко всем этим процессам, понимаем, что происходит в этой области, не надо пугать людей", — отметил он.

Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры Киева, Харькова, Львова, Хмельницкого и других населенных пунктов. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, войска РФ выпустили по Украине 75 ракет. Наши ПВО сбили 41.

Утром 11 октября российская армия снова начала массированную атаку на украинские города. По данным Воздушных сил Украины, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 со стороны Каспийского моря выпустили по территории Украины ракеты типа Х-101/Х-555. Первые пуски ракет были зафиксированы около 7:00. Около 9 утра четыре ракеты удалось сбить силами и средствами воздушного командования "Юг".