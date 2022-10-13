Ракетні удари РФ по Україні: в РНБО розповіли про нові цілі агресора (відео)

Глава РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія може використати будь-який привід для ескалації війни в Україні, навіть власні провокації на своїй території.

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Росія має план знищити критичну інфраструктуру України майбутньої зими. Про це в ефірі Радіо НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, російські війська, окрім енергетичної інфраструктури, хочуть зруйнувати й українські газопроводи.

"Це буде одна з найскладніших зим, які нам потрібно пережити. У ворога є плани щодо знищення нашої критичної інфраструктури", — сказав Олексій Данілов.

Також секретар РНБО зазначив, що Росія може вдатися до різних провокацій на своїй же території, щоб потім звинуватити в злочинах український народ.

"Ми не заперечуємо того, що Росія може використати свої звичні акції на території своєї країни, по своїй газотранспортній системі для того, щоб у цьому звинуватити нашу країну", — зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю каналу CNN заявив, що майже 30% енергетичної інфраструктури України постраждали від російських ракет, починаючи з 11 жовтня. Але голова РНБО Олексій Данілов спростував цю інформацію.

"У день атаки вони хотіли знищити 30% інфраструктури, щоб об'єкти взагалі не працювали на нашу країну. Ми готувалися заздалегідь до всіх цих процесів, розуміємо, що відбувається в цій галузі, не треба лякати людей", — зазначив він.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по всій території України. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури Києва, Харкова, Львова, Хмельницького й інших населених пунктів. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війська РФ випустили по Україні 75 ракет. Наші ППО збили 41.

Вранці 11 жовтня російська армія знову розпочала масовану атаку на українські міста. За даними Повітряних сил України, російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 з боку Каспійського моря випустили по території України ракети типу Х-101/Х-555. Перші пуски ракет було зафіксовано приблизно о 07:00. Майже о 9 ранку чотири ракети вдалося збити силами та засобами повітряного командування "Південь".