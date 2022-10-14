Расплата за войну: Германия заблокировала российских активов на 5 млрд евро

Это активы России, компаний и остатки на счетах организаций

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Германские власти заблокировали 5 млрд евро в рамках санкций против России, сообщает агентство Reuters.

В министерстве финансов Германии изданию объяснил, что это активы страны, компаний и остатки на счетах организаций. Теперь лица, находящиеся под санкциями, обязаны раскрывать информацию о своих активах, иначе им грозят штрафы и тюремное заключение. Но, по словам представителей правительства, этого еще не произошло.

Согласно письму парламентского статс-секретаря, министерство финансов ФРГ было осведомлено о таких раскрытиях, полученных центральным банком Германии и Федеральным управлением по экономическим вопросам и экспортному контролю Германии.

Напомним, 6 октября Евросоюз ввел новые экономические и индивидуальные ограничения против России. Так страны Европы отреагировали на попытку Россией аннексировать часть оккупированной территории Украины.

В новом пакете появились очередные запреты на импорт из ЕС на сумму 7 млрд евро, что ограничит доходы Кремля, а также ограничения на экспорт. Это еще больше ограничит военно-промышленный комплекс России в поставках ключевых компонентов и технологий, и нанесет удар по экономической отрасли страны. Кроме того, санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дальнейших специфических товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на территории Украины.

Тем временем, по информации издания EUobserver, международные санкции "растопили" способность России финансировать войну. Меры ЕС сильно ударили по энергетическому и банковскому секторам России.

"Рынки уже отказываются от торговли российской нефтью за несколько месяцев до вступления в силу запрета ЕС на импорт. В настоящее время перенаправляются только две трети ранее закупленных европейцами объемов с большой скидкой около 25 долларов за баррель", — говорится в отчете ЕС.

Также сообщалось, что в МВФ спрогнозировали падение украинской экономики. В МФВ отметили, что из-за неопределенной ситуации в Украине не могут сделать все прогнозы, кроме реального ВВП и потребительских цен.