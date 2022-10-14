Розплата за війну: Німеччина заблокувала російські активи на 5 млрд євро

Це активи Росії, компаній і залишки на рахунках організацій.

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Німецька влада заблокувала 5 млрд євро в межах санкцій проти Росії, повідомляє агентство Reuters.

У міністерстві фінансів Німеччини виданню пояснили, що це активи країни, компаній і залишки на рахунках організацій. Тепер особи, які перебувають під санкціями, зобов'язані розкривати інформацію про свої активи, інакше їм загрожують штрафи й ув'язнення. Але, за словами представників уряду, цього ще не сталося.

Згідно з листом парламентського статс-секретаря, міністерство фінансів ФРН було поінформовано про такі розкриття, отримані центральним банком Німеччини та Федеральним управлінням з економічних питань і експортного контролю Німеччини.

Нагадаємо, 6 жовтня Євросоюз запровадив нові економічні й індивідуальні обмеження проти Росії. Так країни Європи відреагували на спробу Росією анексувати частину окупованої території України.

У новому пакеті з'явилися чергові заборони на імпорт із ЄС на суму 7 млрд євро, що обмежить доходи Кремля, а також обмеження на експорт. Це ще більше обмежить військово-промисловий комплекс Росії в постачанні ключових компонентів і технологій та завдасть удару по економічній галузі країни. Крім того, санкції також позбавляють російську армію та її постачальників подальших специфічних товарів і обладнання, необхідних для ведення війни на території України.

Водночас, за інформацією видання EUobserver, міжнародні санкції "розтопили" здатність Росії фінансувати війну. Заходи ЄС сильно вдарили по енергетичному та банківському секторах Росії.

"Ринки вже відмовляються від торгівлі російською нафтою за кілька місяців до набуття чинності заборони ЄС на імпорт. Наразі перенаправляються лише дві третини раніше закуплених європейцями обсягів із великою знижкою близько 25 доларів за барель", — ідеться у звіті ЄС.

Також повідомлялося, що в МВФ спрогнозували падіння української економіки. У МФВ зазначили, що через невизначену ситуацію в Україні не можуть зробити всі прогнози, окрім реального ВВП і споживчих цін.