У Європі ласуни стоять по 10 годин у черзі, щоб спробувати "дубайський шоколад"

Раніше трендові ласощі можна було купити тільки в ОАЕ, або приготувати вдома, а тепер кондитерська відкрилася і в Берліні.

Так званий "дубайський шоколад" — плитки з начинкою з тіста катаїфі та фісташок, стали популярними в соцмережах у 2024 році. І фанати цих ласощів готові платити за плитки по 100 доларів, а також стояти в кілометрових чергах. До кондитерської, яка продає трендовий шоколад у Берліні, та до кондитерської у Штутгарті ласуни стоять по 10 годин. Про це пише SCMP.

Кондитерська в Берліні не може задовольнити попит на батончики з фісташковою начинкою, які вперше з'явилися в Дубаї і які покупці можуть перепродувати через Інтернет за ціною понад 100 доларів США

Власник кондитерської Алі Фахро за прилавком у своєму магазині Abu Khaled Sweets у Берліні, каже, що весь асортимент розлітається за лічені години.

Натхненний вірусним успіхом хрусткого делікатесу, відомого як "Дубайський шоколад", 32-річний Фахро знайшов рецепт і почав готувати свою власну версію два місяці тому.

"У перший день я зробив 20 плиток, але вони швидко розійшлися. Наступного дня я зробив 50 — і всі вони теж розійшлися", — сказав він.

Так званий дубайський шоколад був винайдений 2021 року британо-єгипетською підприємницею Сарою Хамуда, яка живе в Дубаї. Вона придумала трендові ласощі, коли була вагітною, але всесвітньої популярності шоколад набув завдяки блогерам, які запустили тренд у TikTok.

Фото: Instagram FIX Dessert Chocolatier

Частування стало вірусним, коли блогерка Марія Вехера опублікувала в TikTok відео, на якому вона їсть батончик у своїй машині. Відтоді відео подивилися понад 100 мільйонів разів.

Справжній шоколад доступний покупцям тільки в Дубаї в обмеженій кількості, але тепер його готують по всьому світу. Минулого тижня 31-річного чоловіка затримала митниця під час спроби провезти 45 кілограмів цих наркотиків до Німеччини зі Швейцарії.

Фахро, керівник кондитерської Abu Khaled Sweets у Берліні, експериментував "кілька разів" з різними рецептами, перш ніж, нарешті, зупинився на правильному інгредієнті, який надав фісташковому крему його знаменитої хрусткості, — дрібно нарізаному тісті, відомому як катаїфі.

Коли цього місяця швейцарський виробник Lindt випустив у Німеччині власну версію шоколаду Dubai, покупці годинами стояли в черзі на холоді, щоб роздобути плитку.

За ціни до 20 євро за плитку цей делікатес набагато дорожчий за середньостатистичну плитку шоколаду, але це, схоже, нікого не відлякало.

"Я чекав 10 годин. Я був тут з опівночі тільки для того, щоб спробувати цей шоколад", — сказав 18-річний студент Леон Фейнле біля магазину Lindt у Штутгарті.

Дубайський шоколад також став хітом у Франції: на початку цього місяця на виставці Salon du Chocolat у Парижі було представлено версію шоколаду від шоколатьє Джеремі Бокеля. Шоколад німецького кондитера купують не тільки для їжі. Так, Яннік Буркхард, який відстояв три години в черзі заради шоколаду, заявив, що продаватиме його в Інтернеті.

Ще один молодий чоловік заявив, що плитку вартістю 15 євро він продасть за 100. "На eBay багато пропозицій, до 300 євро", — сказав покупець.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дубайський шоколад і його раптову популярність. Люди навіть ідуть на злочини, щоб роздобути інгредієнти: шоколад і фісташки.