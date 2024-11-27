В Европе сладкоежки стоят по 10 часов в очереди, чтобы попробовать "дубайский шоколад"

Ранее трендовое лакомство можно было купить только в ОАЭ, или приготовить дома, а теперь кондитерская открылась и в Берлине.

Так называемый "дубайский шоколад" – плитки с начинкой из теста катаифи и фисташек, стали популярны в соцсетях в 2024 году. И фанаты этого лакомства готовы платить за плитки по 100 долларов, а также стоять в километровых очередях. В кондитерскую, которая продает трендовый шоколад в Берлине, и в кондитерскую в Штутгарте сладкоежки стоят по 10 часов. Об этом пишет SCMP.

Кондитерская в Берлине не может удовлетворить спрос на батончики с фисташковой начинкой, впервые появившиеся в Дубае, которые покупатели могут перепродавать через Интернет по цене более 100 долларов США

Владелец кондитерской Али Фахро за прилавком в своем магазине Abu Khaled Sweets в Берлине, говорит, что весь ассортимент разлетается за считанные часы.

Вдохновленный вирусным успехом хрустящего деликатеса, известного как "Дубайский шоколад", 32-летний Фахро нашел рецепт и начал готовить свою собственную версию два месяца назад.

"В первый день я сделал 20 плиток, но они быстро разошлись. На следующий день я сделал 50 — и все они тоже разошлись", — сказал он.

Так называемый дубайский шоколад был изобретен в 2021 году британо-египетской предпринимательницей Сарой Хамуда, которая живет в Дубае. Она придумала трендовое лакомство, когда была беременна, но всемирную популярность шоколад получил благодаря блогерам, которые запустили тренд в TikTok.

Фото: Instagram FIX Dessert Chocolatier

Угощение стало вирусным, когда блогер Мария Вехера опубликовала в TikTok видео, на котором она ест батончик в своей машине. С тех пор видео посмотрели более 100 миллионов раз.

Настоящий шоколад доступен покупателям только в Дубае в ограниченном количестве, но теперь его готовят по всему миру. На прошлой неделе 31-летний мужчина был задержан таможней при попытке провезти 45 килограммов этих наркотиков в Германию из Швейцарии.

Фахро, управляющий кондитерской Abu Khaled Sweets в Берлине, экспериментировал "несколько раз" с разными рецептами, прежде чем, наконец, остановился на правильном ингредиенте, который придал фисташковому крему его знаменитую хрусткость — мелко нарезанное тесто, известное как катаифи .

Когда в этом месяце швейцарский производитель Lindt выпустил в Германии собственную версию шоколада Dubai, покупатели часами стояли в очереди на холоде, чтобы заполучить плитку.

При цене до 20 евро за плитку этот деликатес намного дороже среднестатистической плитки шоколада, но это, похоже, никого не отпугнуло.

"Я ждал 10 часов. Я был здесь с полуночи только для того, чтобы попробовать этот шоколад", — сказал 18-летний студент Леон Фейнле возле магазина Lindt в Штутгарте.

Дубайский шоколад также стал хитом во Франции: в начале этого месяца на выставке Salon du Chocolat в Париже была представлена ​​версия шоколада от шоколатье Джереми Бокеля. Шоколад немецкого кондитера покупают не только для еды. Так, Янник Буркхард, который отстоял три часа в очереди ради шоколада, заявил, что будет продавать его в Интернете.

Еще один молодой человек заявил, что плитку стоимостью в 15 евро он продаст за 100. "На eBay много предложений, до 300 евро", — сказал покупатель.

Напомним, ранее Фокус писал о дубайском шоколаде и он его внезапной популярности. Люди даже идут на преступления, чтобы заполучить ингредиенты: шоколад и фисташки.