Дрова под запретом: как украинцам не нарваться на штраф при сборке древесины в лесу

Просто пойти в лес и насобирать обычные дрова для отопления украинцам нельзя, ведь для этого нужен специальный билет-разрешение.

Related video

Отопительный сезон 2022/2023 в Украине под угрозой срыва из-за ракетных ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры. Поэтому среди украинцев уже вдвое вырос спрос на дрова, сообщил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Власенко.

При этом по информации ТСН, просто пойти в лес и насобирать обычные дрова для отопления украинцам нельзя. Например, в Лесном кодексе сказано, что на выделенном лесном участке использование лесных ресурсов возможно только при наличии специального разрешения – лесорубного билета или лесорубного разрешения.

В этом же документе отмечается: Граждане имеют право в лесах государственной и коммунальной собственности, а также с согласия владельца в лесах частной собственности свободно находиться, безвозмездно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи., грибы и т.п., кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными актами Украины.

Сухостой и поваленные деревья в лесу — тоже под запретом

Согласно Лесному кодексу Украины, мертвые, сухие и поваленные деревья или их части, которые рухнули на землю из-за природных катаклизмов — это принадлежащие стране лесные ресурсы. Поэтому пользоваться ими могут только владельцы лесов или постоянные лесопользователи путем заготовки сырья. На этих участках можно собирать только те лесные ресурсы и только в том объеме, которые предусмотрены лесорубным документом.

Также лесохозяйственным предприятиям нельзя разрешать населению самостоятельно (т.е. без специального документа) производить заготовку дров. Но есть лесные ресурсы, которые можно собирать без каких-либо дополнительных документов. Это – лесная подстилка. Например:

хвоя;

листья;

кора;

мелкие веточки.

Как получить разрешение на заготовку дров

Для этого нужно получить специальный лесной (лесорубный) билет. Его выдает орган исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства, постоянный лесопользователь или лесохозяйственные предприятия.

Кроме того, получить разрешение на заготовку дров можно и в "Дії". Но сначала необходимо уплатить нормативный сбор в местный бюджет.

Почему опасно собирать дрова без разрешения

Согласно статье 185 Уголовного кодекса Украины, сбор любых частей дерева на территории лесного фонда – кража чужого имущества. Вас могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или привлечь к общественным работам.

Также наказание за незаконный сбор дров в лесу предусмотрено в Кодексе Украины об административных нарушениях. Так, согласно статье 64 КУоАП за "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины, заготовки живицы" предусмотрен штраф от 102 до 238 гривен.

Согласно статье 65 КУоАП "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка", а это еще растущие деревья может грозить штраф от 510 до 1020 гривен. За повторное нарушение вы уже заплатите от 1 020 до 1,5 тыс. грн.

Напомним, правительство украинцам из Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей бесплатно обеспечить их дровами для отопления зимой. Заказать дрова можно будет через областные военные администрации (ОВА). Как ожидается, именно они купят и доставят древесину заказчикам. Так как покупка дров будет происходить за деньги ОВА, их расходы будут компенсированы после перераспределения субвенции из госбюджета. На это планируют выделить 562,5 млн грн.

Также Фокус писал, сколько стоят разные материалы для отопления частного дома — дрова, брикеты и уголь.