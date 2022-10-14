Дрова під забороною: як українцям не нарватися на штраф під час збирання деревини в лісі

Просто піти до лісу та назбирати звичайні дрова для опалення українцям не можна, адже для цього потрібний спеціальний квиток-дозвіл.

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Опалювальний сезон 2022/2023 в Україні під загрозою зриву через ракетні удари російської армії по об'єктах критичної інфраструктури. Тому серед українців уже вдвічі зріс попит на дрова, повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Сергій Власенко.

При цьому, за інформацією ТСН, просто піти в ліс і назбирати звичайні дрова для опалення українцям не можна. Наприклад, у Лісовому кодексі сказано, що на виділеній лісовій ділянці використання лісових ресурсів можливе лише за наявності спеціального дозволу — лісорубного квитка або лісорубного дозволу.

У цьому ж документі наголошується: Громадяни мають право у лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника у лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Сухостій і повалені дерева в лісі теж під забороною

Згідно з Лісовим кодексом України, мертві, сухі та повалені дерева або їх частини, які впали на землю через природні катаклізми — це лісові ресурси, що належать країні. Тому користуватися ними можуть лише власники лісів чи постійні лісокористувачі шляхом заготівлі сировини. На цих ділянках можна збирати лише ті лісові ресурси і лише в тому обсязі, що передбачені лісорубним документом.

Також лісогосподарським підприємствам не можна дозволяти населенню самостійно (тобто без спеціального документа) робити заготівлю дров. Але є лісові ресурси, які можна збирати без додаткових документів. Це — лісова підстилка. Наприклад:

хвоя;

листя;

кора;

дрібні гілочки.

Як отримати дозвіл на заготівлю дров

Для цього потрібно отримати спеціальний лісовий (лісорубний) квиток. Його видає орган виконавчої з питань лісового господарства, постійний лісокористувач чи лісогосподарські підприємства.

Крім того, отримати дозвіл на заготівлю дров можна і у "Дії". Але спершу необхідно сплатити нормативний збір до місцевого бюджету.

Чому небезпечно збирати дрова без дозволу

Згідно зі статтею 185 Кримінального кодексу України, збирання будь-яких частин дерева на території лісового фонду – крадіжка чужого майна. Вас можуть оштрафувати на суму від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або залучити до громадських робіт.

Також покарання за незаконне збирання дров у лісі передбачено в Кодексі України про адміністративні порушення. Так, згідно зі статтею 64 КУпАП за "Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці" передбачено штраф від 102 до 238 гривень.

Згідно зі статтею 65 КУпАП "Незаконна вирубка, пошкодження та знищення лісових культур та молодняку", а це дерева, що ще ростуть, може загрожувати штраф від 510 до 1020 гривень. За повторне порушення ви вже заплатите від 1020 до 1,5 тис. грн.

Нагадаємо, уряд українцям із Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей безкоштовно забезпечити їх дровами для опалення взимку. Замовити дрова можна через обласні військові адміністрації (ОВА). Як очікується, саме вони куплять та доставлять деревину замовникам. Оскільки купівля дров відбуватиметься за гроші ОВА, їх витрати будуть компенсовані після перерозподілу субвенції з держбюджету. На це планують виділити 562,5 млн. грн.

Також Фокус писав, скільки коштують різні матеріали для опалення приватного будинку – дрова, брикети та вугілля.