"Немає причин перейматися": у "Слузі народу" заперечили штрафи для українців за зберігання дров

Максим Павлюк заявив, що новий закон стосується лише тих, хто незаконно вирубує деревину, а ухвалені норми набудуть чинності з наступного опалювального сезону.

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У партії "Слуга народу" переконані, що пересічні громадяни України не матимуть ніяких проблем щодо запровадження кримінальної відповідальності за вирубування чагарників або зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження. Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та один з авторів закону Максим Павлюк ("Слуга народу"), цитує його заяву речниця політсили Юлія Палійчук у Telegram.

За словами нардепа, інформація про те, що норми проголосованого закону забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів, не відповідають дійсності.

Павлюк пояснив, що для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігати дрова без документів на суму понад 30 тис. грн, що за даними майданчика "ДроваЄ" складає приблизну вартість 30 кубометрів соснових дров, або 15 кубометрів дубових.

"Навіть якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися. Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності", – заявив Павлюк, додавши, що в цій частині норми закону запрацюють не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Раді розповіли, за яких умов особу притягнуть до відповідальності за дрова. За словами нардепки Анни Скороход, зараз незаконно йде незаконна вирубка лісів, які потім продають по зниженій ціні без документів. Часто також вирубають дерева "на потреби ЗСУ", однак до військових вони так і не доїжджають.

Також раніше ми розповідали, як отримати субсидію на дрова в Україні. Процедура оформлення субсидії на дрова схожа з отриманням житлової субсидії.