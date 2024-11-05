"Нет причин беспокоиться": в "Слуге народа" отрицают штрафы для украинцев за хранение дров

Максим Павлюк заявил, что новый закон касается только тех, кто незаконно вырубает древесину, а принятые нормы вступят в силу со следующего отопительного сезона.

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В партии "Слуга народа" убеждены, что рядовые граждане Украины не будут иметь никаких проблем по введению уголовной ответственности за вырубку кустарников или хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов закона Максим Павлюк ("Слуга народа"), цитирует его заявление пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук в Telegram.

По словам нардепа, информация о том, что нормы проголосованного закона запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов, не соответствуют действительности.

Павлюк пояснил, что для наступления уголовной ответственности необходимо хранить дрова без документов на сумму более 30 тыс. грн, что по данным площадки "ДроваЕ" составляет приблизительную стоимость 30 кубометров сосновых дров, или 15 кубометров дубовых.

"Даже если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму больше, чем 15 кубов дубовых дров или 30 куб. м сосновых, для них нет причин беспокоиться. Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, не имеет права требовать документы на имеющуюся древесину, приобретенную до вступления закона в силу", — заявил Павлюк, добавив, что в этой части нормы закона заработают не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону.

Напомним, Фокус писал, что в Раде рассказали, при каких условиях человека привлекут к ответственности за дрова. По словам нардепа Анны Скороход, сейчас незаконно идет незаконная вырубка лесов, которые потом продают по сниженной цене без документов. Часто также вырубают деревья "на нужды ВСУ", однако до военных они так и не доезжают.

Также ранее мы рассказывали, как получить субсидию на дрова в Украине. Процедура оформления субсидии на дрова схожа с получением жилищной субсидии.