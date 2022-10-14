Бюджет-2022 меняют 8 раз из-за войны: что изменится теперь

Кабинет министров решил изменить бюджетный кодекс и увеличить расходы на военные нужды на 387 млрд гривен.

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В государственный бюджет Украины на 2022 год снова хотят внести изменения, уже 8-й раз с начала большой войны с Россией. Об этом сообщил замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его информации, Кабмин предлагает увеличить военные расходы на 387 млрд грн.

"Источник покрытия, как обычно – внутренние заимствования (в т.ч. "печать")", — сказано в сообщении Ярослава Железняка.

Правительство, в частности, хочет увеличить расходы на такие ведомства:

Минобороны — +365,2 млрд грн;

ГУР — +3,2 млрд грн;

МВД — +12,9 млрд грн;

СБУ — +3,7 млрд грн;

Госспецсвязи — +1,3 млрд грн.

Кроме того, 600 млн грн хотят дополнительно выделить на Управление госохраны и 45 млн грн – на Службу внешней разведки.

Напомним, 13 сентября 2022 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2023 год. Согласно документу, расходы на сектор обороны и безопасности в следующем году вырастут в 4 раза, а 35% бюджета планируется выделить на социальную сферу. Теперь документ должна одобрить Верховная Рада.

Ранее Фокус писал, как в ходе рассмотрения проекта государственного бюджета Украины на 2023 год Верховная Рада не одобрила выделение 1,3 млрд гривен на финансирование всеукраинского телемарафона — формата вещания ТВ-каналов, который начал применяться с начала полномасштабной войны 24 февраля.