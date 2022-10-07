Бюджет-2023: Рада не одобрила выделение 1,3 млрд грн на телемарафон, — нардеп

Также парламент заблокировал выделение 100 млн грн на вещание на русском языке. Окончательно бюджет будет принят в ноябре.

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В ходе рассмотрения проекта государственного бюджета Украины на 2023 год Верховная Рада не одобрила выделение 1,3 млрд гривен на финансирование всеукраинского телемарафона — формата вещания ТВ-каналов, который начал применяться с начала полномасштабной войны 24 февраля. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 7 октября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, решение оставить 1,3 млрд грн на финансирование телемарафона не было поддержано украинским парламентом, а сэкономленные средства, как утверждает нардеп, будут использованы "в более важных областях".

Помимо этого, как заявил парламентарий, не было поддержано в сессионном зале и решение о выделении 100 млн грн на иновещание на русском языке.

Вчера, 6 октября, народный депутат Ярослав Железняк обратил внимание на то, что в правительственном проекте бюджета на следующий год власти ожидали, что 100 млн грн будет дополнительно выделено на сам телемарафон, а еще 1,3 млрд грн на "проведение мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства, при том что ранее эти статьи расходов предусматривала совокупную сумму в 600 млн грн.

В то же время Гончаренко сообщил, что сегодня парламент принял бюджет-2023 в первом чтении, а окончательное голосование пройдет ориентировочно в ноябре этого года.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила, что европейские чиновники непублично призывают Киев изменить формат единого марафона на телевидении и дать зрителям выбор.

Также Фокус разбирался, сколько власти выделят на строительство дорог из государственного бюджета в 2023 году.