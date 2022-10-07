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Экономика

Бюджет-2023: Рада не одобрила выделение 1,3 млрд грн на телемарафон, — нардеп

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Фото: Скриншот | Рада провалила голосование за выделение 1,3 млрд грн на телемарафон

Также парламент заблокировал выделение 100 млн грн на вещание на русском языке. Окончательно бюджет будет принят в ноябре.

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В ходе рассмотрения проекта государственного бюджета Украины на 2023 год Верховная Рада не одобрила выделение 1,3 млрд гривен на финансирование всеукраинского телемарафона — формата вещания ТВ-каналов, который начал применяться с начала полномасштабной войны 24 февраля. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 7 октября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, решение оставить 1,3 млрд грн на финансирование телемарафона не было поддержано украинским парламентом, а сэкономленные средства, как утверждает нардеп, будут использованы "в более важных областях".

Помимо этого, как заявил парламентарий, не было поддержано в сессионном зале и решение о выделении 100 млн грн на иновещание на русском языке.

Голосование за бюджет, бюджет 2023, бюджет телемарафон Fullscreen
Голосование за бюджет, бюджет 2023, бюджет телемарафон Fullscreen
Голосование за бюджет, бюджет 2023, бюджет телемарафон
Голосование за бюджет, бюджет 2023, бюджет телемарафон

Вчера, 6 октября, народный депутат Ярослав Железняк обратил внимание на то, что в правительственном проекте бюджета на следующий год власти ожидали, что 100 млн грн будет дополнительно выделено на сам телемарафон, а еще 1,3 млрд грн на "проведение мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства, при том что ранее эти статьи расходов предусматривала совокупную сумму в 600 млн грн.

В то же время Гончаренко сообщил, что сегодня парламент принял бюджет-2023 в первом чтении, а окончательное голосование пройдет ориентировочно в ноябре этого года.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила, что европейские чиновники непублично призывают Киев изменить формат единого марафона на телевидении и дать зрителям выбор.

Также Фокус разбирался, сколько власти выделят на строительство дорог из государственного бюджета в 2023 году.