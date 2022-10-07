Бюджет-2023: Рада не схвалила виділення 1,3 млрд грн на телемарафон, — нардеп

Також парламент заблокував виділення 100 млн грн на мовлення російською мовою. Остаточно бюджет буде ухвалено в листопаді.

Related video

Під час розгляду проєкту державного бюджету України на 2023 рік Верховна Рада не схвалила виділення 1,3 млрд гривень на фінансування всеукраїнського телемарафону — формату мовлення ТБ-каналів, який почав застосовуватися з початку повномасштабної війни 24 лютого. Про це у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 7 жовтня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, рішення залишити 1,3 млрд грн на фінансування телемарафону не підтримали український парламент, а заощаджені кошти, як стверджує нардеп, будуть використані "у більш важливих галузях".

Крім цього, як заявив парламентарій, не було підтримано в сесійній залі й рішення про виділення 100 млн грн на іномовлення російською мовою.

Вчора, 6 жовтня, народний депутат Ярослав Железняк звернув увагу на те, що в урядовому проєкті бюджету на наступний рік влада очікувала, що 100 млн грн буде додатково виділено на сам телемарафон, а ще 1,3 млрд грн на "проведення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору", при тому, що раніше ці статті видатків передбачали сукупну суму 600 млн грн.

Водночас Гончаренко повідомив, що сьогодні парламент ухвалив бюджет-2023 у першому читанні, а остаточне голосування відбудеться орієнтовно в листопаді цього року.

Нагадаємо, раніше пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що європейські чиновники непублічно закликають Київ змінити формат єдиного марафону на телебаченні та надати глядачам вибір.

Також Фокус розбирався, скільки влада виділить на будівництво доріг із державного бюджету в 2023 році.